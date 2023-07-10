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NFL／野馬威爾森 拚谷底反彈

林育正

前海鷹明星四分衛威爾森（Russell  Wilson）上季透過重磅交易來到野馬卻繳出災難性成績，讓球迷失望不已。但經過影片檢視，他整季11次抄截幾乎全歸因於自己的出手選擇不佳。新球季他要谷底反彈，將面對極大壓力。

上季野馬例行賽場均16.9分全聯盟墊底，威爾森先發15場繳出生涯最差的60.5%傳球成功率以及16達陣，外加11次被抄截，表現荒腔走板。檢視他所有被抄截，我敢說有8次都是他犯錯造成，其中最大問題對於防守的判斷。

可以看到他多次在防守球員視線的盯防下強行出手，傳球目標偏離目標，沒等到空擋出現硬要傳球，或是被衝傳球員威脅下，沒發揮自己擅長的閃躲能力，傳球被拍掉。他11次抄截中除了2至3次可能與隊友默契不佳之外，幾乎都要算在他頭上，無法直接用換球隊進攻體系等理由一蓋而論。

相對來說，威爾森上季許多較為精彩的進攻配合，都是防守方出現大空檔的成功傳球，穿針引線的效果相較過去的確威力稍嫌不足。

還有不算太好的消息，新任總教練佩頓（Sean  Payton）上任後公開反對球員與私人教練訓練，未來可能限制教練出入球團設施。但威爾森習慣與外部教練合作，也讓他的狀態調整出現變數。

媒體甚至已在臆測萬一威爾森表現沒起色，誰會是野馬下一位四分衛。但對於威爾森這樣有實績又有良好態度的球星，即使面臨生涯最大挑戰，讓我仍對他有些期待。

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