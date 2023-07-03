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NFL／猛虎安全衛換血 新組合空防範圍擴大

林育正

辛辛那提猛虎前幾年重建成功後近期有不俗戰力，具備威脅酋長的實力，但這個休季兩名安全衛貝茲（Jessie  Bates）與貝爾（Vonn Bell）雙雙離隊，但頂替的史考特（Nick Scott）和去年首輪二年級生希爾（Dax  Hill）防守範圍超大的新組合也讓人非常期待。

史考特從選秀第七輪被公羊選中開始生涯，一開始對他的認識是公羊華裔安全衛遲友駿（Taylor  Rapp）擅長擒抱和地面防守，用途較為多功能，而空中防守的責任就交給史考特。史考特防守數據不算太精美，連續兩個球季各繳出兩次抄截，也是先前公羊獲得超級盃的班底。

到了上個球季他在防守組的上場時間比例飆升到97%，先發16場，而他對四分衛的出手判讀和接球員的追蹤能力也相當不錯，而且爆發力和敏捷屬於上乘，因此防守範圍頗大，得以飛奔伸手將傳球破壞。然而，擒抱就不算他的強項，錯失擒抱的機率來到10%稍微偏高。

至於二年級生希爾上季的上場時間並不多，是有機會上去試試水溫的固定替補，也嘗試了多個位置，下個球季預計和史考特搭檔把守後場。希爾擁有4.38秒的40碼衝刺，擒抱更為突出且運動能力強大，因此被寄與厚望在第二年破繭而出。

猛虎進攻出色，但至少得維持去年中段班的防守才有幾乎再次衝擊超級盃，兩名安全衛新組合的壓力也是頗大。

超級盃 華裔

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