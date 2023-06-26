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NFL／迪格斯負能量爆發 比爾內訌 衝冠壓力大

林育正

水牛城比爾隊明星接球員迪格斯（Stefon  Diggs）日前缺席訓練營首日後隨即歸隊，卻爆出他不滿球隊的風聲。外界臆測將矛頭指向他不滿在進攻戰術的話語權，也有人猜測他對於四分衛艾倫（Josh  Allen）有所不滿，2023球季比爾的奪冠壓力將大增。

迪格斯缺席訓練營一天隨即歸隊，看起來像是「預謀犯案」，旨在向球團表達內心不滿，無意長時間缺陣。說他對球隊不滿意其實可以理解，包括兩季前季後賽輸給酋長賽後，他呆站在場上不離去默默看著對手慶祝。到上一季敗給孟加拉虎，他一度向艾倫怒吼，看得出來他對於比賽結果無比在乎。

儘管如此，不久後比爾球隊立刻延長總教練麥可德莫（Sean  McDermott）與總管比恩（Brandon Beane）的合約至2027年，時間點不免讓人聯想到球團想穩住陣腳壓下內亂。

「無法奪冠的強隊，氣氛終究會出問題。」這句話屢試不爽，現在更有比爾可能對於交易迪格斯保持開放態度的新聞出現，氣氛危機可能已在比爾球隊內爆發。

比爾本休季從公羊補進安全衛遲友駿（Taylor  Rapp）和擅長擒殺的線衛佛洛依德（Lenard  Floyd）戰力獲得提升，但接球員還有升級空間。新球季比爾不僅賽程很硬，內部奪冠壓力恐怕也很大。

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