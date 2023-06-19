NFL／跑鋒遇寒冬 搶高薪先改造技能

今年NFL 休季期間的跑鋒市場冷冰冰，明星跑鋒庫克 （Dalvin Cook）遭到維京人釋出，巴克利（Saquon Barkley）尚未能與巨人談妥合約，上季在老鷹立下戰功的桑德斯 （Miles Sanders）也未能續留，才與黑豹簽下4年2540萬的合約。未來跑鋒要在市場上拿大約可能將越來越困難，球季的改造必須從高中做起。

現在全聯盟平均年薪超過千萬的四分衛僅僅只有9人，均薪前兩名為合約總價6400萬，3600多萬為保證金額的49人隊的麥凱佛瑞（Christian McCaffrey）。另一人則是合約總值7500萬，保證金額3400萬的聖徒隊卡馬拉（Alvin Kamara）。兩人皆是路面進攻出色，且接球能力高出其他跑鋒好幾個層級的全能球星。除非在地面進攻有誇張的奇才出現，否則跑鋒市場的薪資將被兩人產生定錨效應，應該非常難以超越。

此外酋長第七輪菜鳥帕切可（Isiah Pacheco）再次證明，用前段順位搶跑鋒應該並非必要，便宜沒經驗也有划算的好貨可用。

有了麥凱佛瑞和卡馬拉的前例，各隊高層對於跑鋒的球技要求應該會越來越高。兩人造成的定錨不只在薪資上，還有球技。未來跑鋒要拿到不錯的薪資，或擺脫免洗筷的命運健康多打幾年，我相信培養跑路徑與接球能力必須從高中做起，接著在大學經過實戰驗證。就如同現代四分衛必須具備跑動能力一樣，跑鋒必須會接球成為位置模糊的全能進攻武器。