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NFL／艾倫登封 傑佛森、博薩更夠格

林育正
比爾四分衛艾倫（Josh Allen）獲選今年NFL電玩Madden的封面人物，為生涯增添殊榮。（美聯社）
比爾四分衛艾倫（Josh Allen）獲選今年NFL電玩Madden的封面人物，為生涯增添殊榮。（美聯社）

比爾四分衛艾倫（Josh  Allen）獲選今年NFL電玩Madden的封面人物，為生涯增添殊榮。雖然上個球季表現不錯，但也未讓人感到太過驚豔，我認為封面人物應該有更好的人選。

艾倫上季傳出35達陣14抄截，整季4283碼率隊取得13勝3敗，外加衝球762碼和7達陣看似不錯。儘管如此，但最讓人詬病的，就是聯盟第二多的8次掉球成為超大致命傷。此外，他也未能獲選年度第一和第二隊，並再度於季後賽卡關。

考量不重複先前登上封面的MVP馬霍姆斯（Patrick  Mahomes），相較之下獲選年度第二隊以及MVP票選第二名的老鷹四分衛赫茲（Jalen  Hurts）雖然帳面數據不那麼亮眼，但穩健表現以及僅6次的超低抄截，若是他登上封面可能會是更合理的選擇。當然還有維京人接球員傑佛森（Justin  Jefferson），他讓人眼花撩亂的腳步和絢麗的接球技巧，整季1809碼的瘋狂表現讓他擠進年度第一隊也是非常理想的封面明星。

當然防守組也有讓我相當希望登上封面的球星，那就是49人隊邊鋒博薩（Nick  Bosa）不僅入選防守第一隊，更是年度最佳防守球員。博薩18.5次擒殺全聯盟第一，擒抱使對手倒退碼數也有19次，在場上震懾力完全不用多說，整季錯失擒抱僅有1次，是當今最可靠，最具宰制力的防守球員。

季後賽 NFL

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