我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

批起訴書毫無根據 川普：即使被定罪也不退選

特斯拉自駕事故遠比曝光的多 已17死、736次撞車

NFL／湯姆布雷迪傳出新緋聞 被美艷名模倒追 走到哪跟到哪

記者蘇詠智／即時報導
湯姆布雷迪曾是美式足球界的男神，男女粉絲都很多。（路透資料照片）
湯姆布雷迪曾是美式足球界的男神，男女粉絲都很多。（路透資料照片）

男追女隔重山，送禮、站崗、公開示好都未必能贏得芳心，但女追男真的只隔層紗，表明心意就能手到擒來？卻也不見得。長得高䠷美豔的俄羅斯名模伊蓮娜沙伊克（Irina Shayk），過去曾交往過C羅（Cristiano Ronaldo），又和布萊德利庫柏（Bradley Cooper）生了個女兒，現在被傳看上另一位男神、前美式足球傳奇名將湯姆布雷迪（Tom Brady），甚至把握機會在與湯姆受邀出席同場盛大婚禮時緊迫盯人，只要湯姆到哪兒，她就跟到哪兒。

伊蓮娜沙伊克美艷大膽，今年坎城影展期間曾穿這套服裝上街，引來側目。（取材自Ins...
伊蓮娜沙伊克美艷大膽，今年坎城影展期間曾穿這套服裝上街，引來側目。（取材自Instagram)

伊蓮娜沙伊克本身條件就好，對於另一半的眼光自然不會太低，除了足球界和電影圈的男神C羅、布萊德利庫柏之外，她最新看上的湯姆布雷迪不僅過去始終被譽為「最俊帥的美式足球健將」，身材高大、能讓身高已經有178公分的她仍像隻小鳥般依偎在他肩頭，又才和超級名模前輩吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）離婚沒幾個月，伊蓮娜當然趕快把握機會黏他黏牢牢。然而「紐約郵報」八卦版報導，湯姆得到伊蓮娜的垂青並沒有特別開心，因為他對她並不來電。

看起來伊蓮娜的獵男行動要踢到鐵板了？可是英國「每日郵報」的說法是，伊蓮娜跟湯姆之間是非常單純的友誼，沒有滲入雜質，伊蓮娜並不是纏著湯姆求愛。伊蓮娜早先也曾被拍到和布萊德利一起在海灘度假，互動自然又親密，曾讓人懷疑彼此是否舊情復燃，現在她與湯姆被傳成這樣，與布萊德利之間又變得很尷尬。

伊蓮娜沙伊克被傳對心儀的男性緊追不捨。（路透資料照片）
伊蓮娜沙伊克被傳對心儀的男性緊追不捨。（路透資料照片）

足球 C羅 電影

上一則

NBA／塞爾維亞有望雙喜臨門？約柯奇：約克維奇有私訊我

下一則

法網／球后樂極生悲 斯威雅蒂嗨搖金盃 「獎座分離」了

延伸閱讀

拍「擁擠的房間」險崩潰 湯姆霍蘭德暫息影

拍「擁擠的房間」險崩潰 湯姆霍蘭德暫息影
克服三項障礙 史指再漲20%

克服三項障礙 史指再漲20%
「這裡像鬼城」舊金山治安差 居民、企業往外逃

「這裡像鬼城」舊金山治安差 居民、企業往外逃
我的旅行

我的旅行

熱門新聞

梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
湖人隊里夫斯。（Getty Images）

NBA／泰勒絲和湖人里夫斯傳緋聞？哥哥轉發貼文回應

2023-06-07 18:28
莫蘭特已爆出多起場外風波。（路透）

NBA／憂莫蘭特墜入深淵 名嘴：街頭球員怕他活不過5年

2023-06-04 01:59
約柯奇（右）超級大三元寫總決賽新紀錄。（美聯社）

NBA總冠軍／約柯奇超級大三元寫紀錄 金塊G3滅火要回領先

2023-06-07 23:28
足球巨星梅西親口證實將與邁阿密國際隊簽約。(路透)

足球／「我決定去邁阿密」 梅西證實轉戰美國

2023-06-07 16:06
勒夫已多場未出賽。(Getty Images)

NBA／總冠軍賽慘遭冷凍 勒夫不在意：會盡力幫助隊友

2023-06-04 08:47

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體