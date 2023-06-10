NFL／湯姆布雷迪傳出新緋聞 被美艷名模倒追 走到哪跟到哪

湯姆布雷迪曾是美式足球界的男神，男女粉絲都很多。（路透資料照片）

男追女隔重山，送禮、站崗、公開示好都未必能贏得芳心，但女追男真的只隔層紗，表明心意就能手到擒來？卻也不見得。長得高䠷美豔的俄羅斯名模伊蓮娜沙伊克（Irina Shayk），過去曾交往過C羅 （Cristiano Ronaldo），又和布萊德利庫柏（Bradley Cooper）生了個女兒，現在被傳看上另一位男神、前美式足球 傳奇名將湯姆布雷迪（Tom Brady），甚至把握機會在與湯姆受邀出席同場盛大婚禮時緊迫盯人，只要湯姆到哪兒，她就跟到哪兒。

伊蓮娜沙伊克美艷大膽，今年坎城影展期間曾穿這套服裝上街，引來側目。（取材自Instagram)

伊蓮娜沙伊克本身條件就好，對於另一半的眼光自然不會太低，除了足球界和電影 圈的男神C羅、布萊德利庫柏之外，她最新看上的湯姆布雷迪不僅過去始終被譽為「最俊帥的美式足球健將」，身材高大、能讓身高已經有178公分的她仍像隻小鳥般依偎在他肩頭，又才和超級名模前輩吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）離婚沒幾個月，伊蓮娜當然趕快把握機會黏他黏牢牢。然而「紐約郵報」八卦版報導，湯姆得到伊蓮娜的垂青並沒有特別開心，因為他對她並不來電。

看起來伊蓮娜的獵男行動要踢到鐵板了？可是英國「每日郵報」的說法是，伊蓮娜跟湯姆之間是非常單純的友誼，沒有滲入雜質，伊蓮娜並不是纏著湯姆求愛。伊蓮娜早先也曾被拍到和布萊德利一起在海灘度假，互動自然又親密，曾讓人懷疑彼此是否舊情復燃，現在她與湯姆被傳成這樣，與布萊德利之間又變得很尷尬。