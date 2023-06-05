NFL／霍普金斯新東家 布朗很合適

明星接球員霍普金斯（DeAndre Hopkins）在紅雀找不到交易下家後被釋出，對於新東家維持相當開放的態度，且被認為將在訓練營展開前簽約。目前看來，前往布朗與在德州 人合作過的四分衛華森（Deshaun Watson）應該是合理的選擇。

布朗隊在前幾年擺脫萬年爛隊的行列，在2020賽季睽違多時重返季後賽 ，但目前在戰力上仍算不上不下。雖然防守端有不錯成績，但在強度極高的美聯北區討生活要殺出一片天擠進季後賽相當不容易，急需一位明星等級的催化劑。霍普金斯要選擇的，應該也是持續讓他發揮明星價值，但也有競爭力的球隊。這種強度的分區，應該也會讓他感到相當期待。

此外，霍普金斯過去與華森合作的表現不差，曾經三度入選聯盟第一隊，還一度在年度最佳進攻球員票選衝到第三名。而且就陣容來看，布朗接球員有本季交易來的摩爾（Elijah Moore）和古德溫（Marquise Goodwin）做為稱職配角分攤壓力，近端鋒也有表現不差的恩喬庫（David Njoku），若能爭取霍普金斯加入將是恰到好處的陣容。

然而其他被臆測的球隊中，酋長的頭好接球目標篤定為凱爾斯（Travis Kelce），比爾拿不出足夠銀彈，愛國者的四分衛瓊斯（Mac Jones）對他來說火侯稍嫌不足。

綜合各項條件，目前布朗應該會是最適合霍普金斯發揮的球隊。