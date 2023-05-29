NFL／開球選擇接球不跑 在25碼起攻 並非良方

NFL 老闆本周投票 通過在接下來的賽季將進行一年的規則試驗，開球後回攻方可選擇接球不跑（fair catch），就可從25碼線起攻。雖然可降低球員高速對撞的受傷機會，但也部份喪失了美式足球 為每一碼積極推進的精神。我認為這種傾向進攻的方式，不是長遠的解方。

根據NFL官方統計，上一季在開球的過程中發生過20起球員腦震盪。但現在根據聯盟估算，在新規則下腦震盪機率將降低15%，帶接球回攻也將從38%下降至31%。

目前來看新規則最主要的受益者，就是由部分替補球員擔任的特別組隊員的安全，以及進攻組取得更好的位置。然而如此一來，比賽的刺激度將大打折扣，畢竟踢球回攻是可以在最短時間內，取得大碼數推進的最佳機會。

不過，讓進攻組受益的政策同時也為防守組增添更多壓力以及負擔。聯盟在大傳球時代持續捧高進攻組的地位與優勢，搞得似乎進攻更具可看性，身為防守組愛好者的我有些不平衡。當然，這次的規則試驗，也減損特別組和踢球員的價值。特別組快速的包抄，以及踢球員將球踢到對回攻員具有引誘性的位置，令反被擒抱的精彩鏡頭可能大幅減少。

若要避免高速對撞保護球員安全，我認為XFL的開球規則相當直得參考。踢球員從30碼開球，但踢球方隊友站在35碼，接球方在30碼開路，確實是個避免衝撞，但又兼顧開路回攻精彩度的折衷辦法。不過如此一來太容易超過25碼，因此兩隊若能再往後退一些，應該會是可行的選項。