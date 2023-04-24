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NFL／衝球威脅大 傳球賺得久

林育正

比爾四分衛艾倫（Josh  Allen）前幾天公開表示希望改變常被抄截和掉球的強力球風，更承認自己年紀已大；跑傳破壞力十足的雙重威脅四分衛發展到極致，卻也付出代價。

艾倫坦承過去的心態是「球員第一，四分衛第二」，年輕力壯的體能取之不盡，但現在必須學會適應和改變。他最後也說到，會讓身體給出方向。艾倫衝球雖然帳面數據漂亮，生涯每次持球能夠推進5.7碼，就算被防守組抓到也持續向前衝等太過積極的跑法，可能導致受傷風險大增。

艾倫的發言最讓我感到在意的，是他說「會讓身體給出方向」。這可能代表他雖然年僅26歲，但身體已出現一些警訊，讓他注意到轉型的重要性。

另外從海豚四分衛塔戈維拉（Tua  Tagovailoa）透露遭遇腦震盪後曾考慮退休，在休季期間也找柔道教練學習護身倒法的消息來看，NFL球隊對於指導雙重威脅四分衛如何自我保護的訓練，很可能不足以面對現今的比賽強度。

目前在聯盟中，我認為羅倫斯的打法相對平衡。他以精準傳球為準，但他的橫向移動和腳程也不差，能夠幫他爭取更多傳球時間，以及適當的傳球角度增加成功機率。上季他一共跑了62次共291碼。

我認為現今四分衛要加強的應該是橫移的轉身能力來增加傳球成功率，而非直線衝刺。四分衛專注傳球，雙腳偶爾能取得短碼數，做給四分衛的衝球偶爾來一次。地面進攻就像艾倫說的，相信隊友就好。

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