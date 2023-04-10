NFL／不靠明星接球員 酋長怎麼變招？

衛冕冠軍酋長隊今年休季沒有留下史密斯舒斯特（JuJu Smith-Schuster）和哈蒙（Mecole Hardman）兩位接球員，現在陣中沒有明星接球員。下個賽季馬霍姆斯（Patrick Mahomes）傳球戰術怎麼打，由誰來執行開球前的「換位」（motion）都非常值得關注。

酋長善用換位不只試探對手為盯人或區域防守，也能影響防守站位，甚至藉此突然開球給到換位的球員，用速度進行突破。換位戰術重要人選之一的哈蒙離隊後，由誰執行會是可以關注的看點。酋長休季簽約上季空白一年，擁有4秒22超快40秒衝刺的羅斯（John Ross）。若由他從進攻鋒線後拿球突襲，可能會有不錯的效果。

傳球進攻方面，據傳酋長可能將東尼（Kadarious Toney）定位為一號接球員。身高6呎速度不錯的東尼在特別組接球回攻有所貢獻，但可能和先前的希爾（Tyreek Hill）一樣將重心更放在進攻組。他上個球季參與進攻的戰術多變，是偏向全能型的武器，但若身為固定的頭號目標能做到什麼程度值得觀察。

雖然現在自由市場上還有幾位過去有實績的老將，但酋長隊有點意外，簽下東尼在巨人的前隊友，上季表現不差的詹姆斯（Richie James）。上季他繳出569碼4達陣，接球成功率超過80%，善於中間地帶短中距離接球，應該會是不錯的次要選擇。

酋長近年戰術上走向不必仰賴昂貴明星接球員的打法，下季又能玩出什麼花樣值得期待一下。