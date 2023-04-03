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NFL／49人蘭斯 別急著喊交易

林育正

49人隊總管林區（John  Lynch）前幾天公開表示上季表現出色的三號四分衛普爾迪（Brock Purdy）目前為球隊預定的第一號先發，並且對交易原先發四分衛蘭斯（Trey  Lance）展現不排除的態度，因此出現蘭斯是否該主動請求交易的討論。但我認為應該還不是時候。

趁著普爾迪受傷，49人能將焦點放在蘭斯的調整和觀察上。但蘭斯缺乏實戰經驗，他在大學因新冠疫情影響賽季，只先發過17場，在49人兩季共4場。相較之下，普爾迪為49人包括季後賽先發8場拿下7場勝利，在經驗、氣勢和賽場管理上可能已出現差距。蘭斯還得面對另一四分衛唐諾德（Sam  Darnold）的競爭，腹背受敵壓力山大。

若蘭斯現在尋求交易，雖然有機會得到先發機會，但下家陣容應不比49人完整，可能也無法幫助他打出高品質的比賽大幅成長，增加正面的實戰經驗與信心。而且49人的教練團評價不俗，應能幫助他持續進步。

況且普爾迪的復出時程還非常不明朗，若未能趕上例行賽開季，蘭斯還有機會大展身手爭取篡位。

若普爾迪沒能在例行賽開打調整到位上場，那將會是蘭斯的大好機會。總教練沙納漢（Kyle  Shanahan）也對他抱有期望，表示若蘭斯有同樣先發場次，那也會有好表現。

現在情況不明朗，蘭斯陣營應該不必急著尋求交易。他的天花板夠高，也許只要普爾迪延後歸隊，就換他複製普爾迪的劇本也說不定。

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