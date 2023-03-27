NFL／羅傑斯交易案若破局 噴射機有兩備案

包裝工明星四分衛羅傑斯。（取材自Instagram）

雖然包裝工明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）與噴射機互有交易的合作意願，但必經牽涉龐大交易籌碼和資金，未能保證一定談得成。因此，我認為噴射機隊必須有兩套備案，以面對大幅補強陣容，卻沒有羅傑斯的狀況。

現在較能提升戰力的備案，第一應該是交易公羊四分衛史戴佛德（Matthew Stafford）。公羊奪下超級盃 冠軍後陣容進入重整期，多位冠軍班底都已離隊。在重新打造陣容的過程中，公羊隊也願意將老將史戴佛德做為交易籌碼。對於噴射機來說，實力和經驗兼具的史戴佛德，會是羅傑斯之外的好選擇。而且對於噴射機來說，薪資和交易籌碼負擔不會像弄來羅傑斯如此沉重。

然而噴射機隊在本屆選秀會首輪握有第13順位，而目前較有機會選到的四分衛，可能會是肯塔基大學的里維斯（Will Levis），他應該是可以選擇的人選。里維斯體能與臂力勁爆，身高6呎4吋。他的缺點在於達陣和抄截比例剛好約2：1，但傳球不會選擇最安全的目標，反倒相當敢拚，整體還算夠準。

在NFL 球探圈有種說法，有教練偏好在大學贏球場次多的四分衛，因為他們習慣了贏球。此外，若四分衛每次傳球的空中碼數較長，代表他們較為勇於挑戰深遠目標，能更有效率推進。過去兩季里維斯每次傳球空中碼數都超過8碼，勝場也不少，對上強隊喬治亞也有不錯表現。

因此，若噴射機沒成功交易羅傑斯，史戴佛德和里維斯是可考慮的選擇。