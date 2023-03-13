NFL／傑克森爭薪失利 烏鴉得利

烏鴉四分衛傑克森（Lamar Jackson）爭取年薪4000萬以上的複數年全額保障合約失敗，球團祭出「非獨佔特許權標籤」（non-exclusive franchise tag）用3200萬不算貴的年薪先留人一年，這次的操作也讓球團獲得不少好處。

傑克森雖然傳球和跑動能力俱佳，但球風導致其容易受傷，生涯還未能先發全勤。使用非獨佔特許權標籤，讓球團能用3200萬比現今一線四分衛還低的薪水，讓球團多觀察一年，給予傑克森進一步證明自己的機會。現在他需要調整的除了實質表現，還有找到維持健康和長遠生涯的平衡打法。

此外非獨佔特許權標允許其他球隊向傑克森提出報價，烏鴉球團可再決定是否跟進。這也等於放出傑克森試試水溫，但烏鴉球團應該在猜測，沒有球隊會提出讓傑克森陣營滿意的報價，所以才敢用非獨佔特許權標籤。

然而，多等一年觀察，也讓烏鴉球團和傑克森經紀人雙方獲得重新擬定談判計畫的緩衝時間。也許經過一年，某一方的認知會向另一方更為貼近，未來談約會更順利。

現在傑克森的玻璃體質，要讓他獲得布朗四分衛華森（Deshaun Watson）5年2億3000萬，平均年薪4600萬的恐怖全額保證合約難度非常高。我認為傑克森的陣營，最終得在保證金額的部分作出讓步。