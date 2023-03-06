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NFL／球員防護墊底 削弱酋長士氣

林育正

NFL球員工會為了讓自由球員在選擇球隊上擁有更多參考指標，首次由1300名球員針對訓練設施、教練團成員等八個重點項目進行投票評選。結果本屆超級盃冠軍酋長隊竟然排名聯盟倒數第四僅29名，球團防護人員（training  staff）表現更是最差的D-，讓人相當意外。

目前為數不多訊息指出，部分球員對酋長首席防護員博克霍德（Rick  Burkholder）有些微辭。有部分球員感覺，並未獲得高品質的個人照護，但卻敢怒不敢言，對於回報自己的傷病情況感到失望。防護室並非是讓人感到歡迎的環境，博克霍德讓人感覺並未對每一位球員提供公平且持續的照顧，據說整體的醫療品質不及其他球隊。

講到運動醫學照護，先前四分衛馬霍姆斯（Patrick  Mahomes）腳踝嚴重扭傷，但在超級盃表現神勇，更公開表揚防護員的協助，表示團隊專業能力絕對不差。然而醫療團隊頂頭上司有不公平的狀況，我想在這種有超級頂級球星的球隊可能不算太意外，但的確有失專業。畢竟球員薪水高低有別，但在傷痛面前人人平等，不敢回報傷情等於傷害球隊戰力，也危及團隊士氣，的確是有毒的球隊文化。

找別支球隊比較，2022賽季酋長回報無法出賽（out）19次，傷兵名單（IR）75次，都少於超級盃對手老鷹的21次和90次。但次數少是否來自球員硬撐存在黑數，外界很難得知。但這次從工會、媒體和球迷三方面使博克霍德感受到壓力，我認為會是改變的好機會，使酋長更強大。

超級盃 醫學 投票

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