NFL／公羊清倉 留遲友駿利多

遲友駿即將成為自由球員。（Getty Images）

公羊隊華裔 安全衛遲友駿（Taylor Rapp）走完4年新人合約將成為自由球員。然而公羊必須降低總薪資大清倉。而考量戰力面，遲友駿是公羊最好留下的好用人選。

2022年賽季後公羊球隊的薪資空間超出1400萬元，因此選擇釋出明星線衛瓦格納（Bobby Wagner），隨後又傳出可能交易明星角衛蘭姆西（Jalen Ramsey）。而這波操作對遲友駿有利，除了受傷缺陣多場的生涯第二年，他每年的擒抱都在90個以上。公羊隊需要擁有優異擒抱能力的好手，先前也有媒體討論，或許能讓遲友駿嘗試線衛的位置。以他的機動性和紮實擒抱，是有嘗試空間的選項。再者，與他數次發生衝突的蘭姆西若走人，可能提升他簽約意願。

遲友駿上季先發16場且幾乎撐滿全場，92次擒抱全隊第三，傳球防守6次排第二，外加兩次抄截。根據評分網站PFF分析，他在路面防守的評分為82.3分，傳球防守也來到72.9分都是生涯最佳。

再來是遲友駿的全能性，除了擅長的強衛（SS）之外，他也嘗試打難度更高的游衛（FS），甚至客串角衛。能勝任多個位置，以及被教練認可的溝通能力，都是對大清倉的公羊的極大價值，CP值很不錯。

先前我認為遲友駿的新合約年薪可能落在1000萬以下，但合約數據網站Sportac預估他的價碼約在3年3000萬左右。若用差不多的價碼簽約，雖然不能說撿到便宜，但也還算合理，加上他才25歲仍有成長潛力。