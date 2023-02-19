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NFL／選秀墊底變身王牌四分衛 舊金山掀「柏來瘋」

中央社／舊金山18日專電
柏迪是49人隊當紅炸子雞，舊金山球迷和媒體討論柏迪的熱度遠勝超級盃。圖為他1月22日出席賽後記者會時的照片。（美聯社）
柏迪是49人隊當紅炸子雞，舊金山球迷和媒體討論柏迪的熱度遠勝超級盃。圖為他1月22日出席賽後記者會時的照片。（美聯社）

台裔球星林書豪加盟鋼鐵人再引話題，他的家鄉舊金山灣區最近則掀起「柏來瘋」；去年NFL選秀最後一位被選上的「無關緊要先生」柏迪（Brock Purdy）在這個賽季率領球隊八連勝，小兵立大功成了王牌四分衛。

美式足球聯盟「舊金山49人隊」1月14日季後賽首場比賽一結束，NBA歷史得分王詹姆斯（LeBron James）立刻推文寫下「柏迪贏了！」兩周後的國聯冠軍戰，不巧和灣區僑界大日子新春團拜撞日，社團代表卻罕見焦急離開，原來是為了趕去看柏迪出賽。

柏迪是49人隊當紅炸子雞，舊金山球迷和媒體討論柏迪的熱度遠勝超級盃；但是去年12月4日之前，他還只是個沒太多人關注、也不受青睞的第3號四分衛。

時間拉回2022年4月，剛自愛荷華州立大學（Iowa State University）畢業的柏迪，在NFL選秀第七輪，被49人隊以第262順位選進，成為當年選秀最後一位被選上的球員，NFL傳統上賦予這種角色一個「無關緊要先生」（Mr. Irrelevant）的封號。

笑容討喜的柏迪現年23歲、身高185公分，身材不算出眾，也非出自NFL傳統名校。根據運動新聞網站The Athletic取得的新秀球探報告，有一支球隊當時給柏迪的評語是「並非出色的球員…臂力有限」，報告總結：「沒興趣」。

相較於柏迪，49人隊的頭號四分衛、22歲的藍斯（Trey Lance），在2021年選秀以第三順位被選進，球探當年對他的評價是「身高、體重、體型完美結合…動作流暢幾乎像是機器人」。

兩位年齡相仿、位置相同的球員，一開始在球隊中彷彿站在天平的兩端。

不料去年9月，藍斯腳踝骨折，球隊而後宣告他將缺席整個賽季，並改換上31歲的老將葛羅波洛（Jimmy Garoppolo）擔任先發四分衛。

彷彿命運之神的安排，12月4日，49人在對上邁阿密海豚的例行賽中，葛羅波洛也因左腳嚴重扭傷退場，球隊在不得已情況下讓柏迪替補上陣。

全場注目下，這位臨危受命的「無關緊要先生」，上場後不但傳出兩次達陣，終場更帶領球隊以33比17大勝當時在美聯東區暫居第一的邁阿密海豚。

救火成功後，緊接著在下一場比賽，柏迪正式以先發身分出賽，就得面對由傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍的坦帕灣海盜。

柏迪是49人隊當紅炸子雞，舊金山球迷和媒體討論柏迪的熱度遠勝超級盃。圖為他1月2...
柏迪是49人隊當紅炸子雞，舊金山球迷和媒體討論柏迪的熱度遠勝超級盃。圖為他1月29日比賽時的照片。（路透）

在父親到場見證下，柏迪絲毫不見菜鳥青澀，除了傳球外更自己跑進達陣區，最後以35比7的差距，比下了返回家鄉出賽的布雷迪，父親看球一度拭淚，柏迪也成為NFL史上首位初次擔任先發，就能擊敗布雷迪的四分衛。

「無關緊要先生」瞬間成為舊金山家喻戶曉的人物，小兵立大功的情節，宛如台裔球星林書豪2012年在紐約麥迪遜花園廣場創下的「林來瘋」翻版。

接下來幾場比賽，柏迪過關斬將，不但帶領球隊闖進季後賽，更寫下本賽季八連勝的驚奇表現，讓球迷們看得血脈賁張。

可惜1月29日的國聯冠軍戰，氣勢如虹的49人客場迎戰費城老鷹，柏迪在第一節進行到7分3秒時拉傷右手肘而退場，頂替他上場的老將強生（Josh Johnson）竟也在第三節腦震盪退賽，柏迪負傷被叫回賽場卻無法進行長傳，最終49人不敵老鷹攻勢無緣超級盃。

柏迪賽後經檢查，發現右手肘韌帶撕裂，預計至少要休息六個月之後，才有機會重回球場，不過他引領的「柏來瘋」，在球季結束後持續發酵。

現下49人頭號四分衛藍斯即將傷癒復出，但深受球迷喜愛的「無關緊要先生」是帶領球隊繼2019年後，再度在國聯西區封王的風雲人物。下個球季誰會是球隊的正選先發，是灣區現在最熱門的運動話題。

陣中有兩名明星四分衛成為49人隊的甜蜜負荷，不過無論最後結果是誰出線，柏迪已用實力證明自己「至關重要」。

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