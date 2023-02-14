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出身棒球世家、球速可飆93哩 馬霍姆斯 美足棒球兩棲高手

記者藍宗標／綜合報導
馬霍姆斯獲選超級盃MVP，NFL生涯再攀高峰。（美聯社）
馬霍姆斯獲選超級盃MVP，NFL生涯再攀高峰。（美聯社）

堪薩斯酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）在短短4年內，兩度奪下NFL超級盃MVP，這位美式足球、棒球兩棲高手被喻為擁有93哩（150公里）以上球速，但在6年前選擇NFL之路，為自己拚出更驚人成就。

酋長12日在第57屆超級盃上演逆轉秀，以38：35擊敗費城老鷹隊，隊史第3次稱霸；馬霍姆斯繼2020年領軍封王後再奪MVP，生涯至少兩座超級盃、MVP到手，史上只有5名球員達到這種成就，最近宣布退休的傳奇球星布雷迪（Tom Brady）拿過7座超級盃、5次MVP最風光。

酋長在2020年季後和馬霍姆斯簽下10年4億5000萬美元合約，締造NFL史上總值最高紀錄，本季年薪4045萬美元在全聯盟排名第3，他僅是史上第7位同一季包辦年度MVP、超級盃MVP的球員。

這位27歲好手2017年展開NFL生涯，菜鳥球季只出賽1場，隔年成為酋長先發四分衛，在5個球季內3次進軍超級盃，儘管最近在季後賽扭傷腳踝，還是拚盡全力為球隊拚到最後一關，展現主宰戰場的能力。

「我整個星期告訴大家，沒有什麼能讓我遠離球場。」他說，只想向隊友大聲疾呼，迎接所有挑戰，一定要搶下超級盃。

馬霍姆斯出身棒球世家，父親派特（Pat Mahomes）曾在大聯盟11季，投出42勝39敗5救援、防禦率5.47的成績；馬霍姆斯在2014年大聯盟選秀會第37輪被老虎隊挑中，但未選擇進入職棒，後來升上大學以美式足球為主。

老虎退役球探葛瑞夫（Tim Grieve）曾經指出，馬霍姆斯如果專心練投，球速應有94到95哩（151到153公里），投美式足球的架勢就像投棒球。

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