悲情城市 費城職業球隊連吞「3亞」

柯瑞在IG貼出他與馬霍姆斯一起參加高爾夫賽的合影。（取材自Instagram）

費城 老鷹隊在NFL超級盃 遭逆轉落敗，對費城球迷來說，這又是一次心碎時刻。因為在去年11月初的美國足球 大聯盟MLS的冠軍戰和美國職棒大聯盟MLB的世界大賽中，費城聯在12碼PK落敗，費城人隊則是6戰不敵太空人隊，如今加上費城老鷹隊，費城在這3項職業運動中已經連吞「3亞」。

當棒球、足球、美式足球紛紛在最終冠軍戰飲恨，費城球迷現階段只能把希望寄託在76人身上。

76人到目前為止以36勝19敗暫居東區第3，領先騎士1場勝差，落後塞爾蒂克4場勝差，也落後公鹿2.5場勝差；按照季中交易後戰力評估，76人和上述兩隊被視為東區獨走的一個領先集團，有望衝擊東區冠軍。

至於是要終結隊史冠軍荒，還是苦嘗連4亞的惡夢，就看安比德（Joel Embiid）與哈登（James Harden）能否帶領球隊殺出重圍了。

而對費城球迷又一額外打擊的，卻是費城76人隊球星哈登（James Harden）的發文。哈登在酋長隊封王之後，第一時間祝賀了薩斯酋長隊明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes），結果引來費城粉絲的砲轟

有球迷直言，你不應該在這個時間點發這個文；也有人不滿地說，我僅代表費城球迷表示，我們會在下一場比賽噓爆你；還有人說，早知道我們就把你拿去換溜馬隊的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

另外值得一提的是，哈登先前也跑去觀看費城老鷹與舊金山49人隊的NFL國聯冠軍賽，而他所支持的球隊也是老鷹對手49人。

此外，許多NBA球星都非常關注超級盃的結果，才剛打破賈霸得分紀錄的詹姆斯（LeBron James）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、布克（Devin Booker）、里拉德（Damian Lillard）等球星都到了超級盃現場觀看這場比賽。

杜蘭特（Kevin Durant）也寫道：「不騙你們，這是我看過最偉大的美式足球賽季之一！祝賀堪薩斯酋長奪冠，你永遠不能把他們排除在外！還有15號（馬霍姆斯）真的太特別了！」

至於同樣熱愛美式足球的柯瑞（Stephen Curry），則是在IG貼上他與馬霍姆斯當初一起參加高爾夫賽的合影照片，並且祝賀道：「恭喜馬霍姆斯贏得超級盃冠軍！」