酋長馬霍姆斯 23年來首位同一季包辦年度MVP、超級盃MVP球員

酋長明星四分衛馬霍姆斯12日在超級盃再傳傷情，但他咬牙苦撐，下半場兩度傳球助隊友達陣，球隊最終逆轉戰局奪冠，個人也獲選為MVP。路透

第57屆NFL 美式足球「超級盃 」（Super Bowl）由堪薩斯酋長對上費城老鷹，有舊傷仍堅持出賽的酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes），在超級盃再傳傷情，但他咬牙苦撐，下半場兩度傳球助隊友達陣，球隊最終逆轉戰局贏得超級盃，奪下隊史第3座超級盃，個人也獲選為MVP。

今年超級盃由美聯、國聯頭號種子對決，酋長4個球季內3度闖進超級盃，並繼2020年後再度贏得超級盃冠軍；對手老鷹則曾於2018年的超級盃登頂。同時，這也是超級盃史上首次兩名非裔四分衛對決，年僅27歲的馬霍姆斯近4年3度領軍闖進超級盃，奪下兩次冠軍，小他3歲的老鷹「三年級生」赫茲（Jalen Hurts）挑戰生涯首冠失利。

中場前腳踝疑似再度受傷的馬霍姆斯，下半場堅持上陣，在第4節陸續助托涅（Kadarius Toney）、摩爾（Skyy Moore）達陣，最後靠巴克（Harrison Butker）踢進的致勝3分贏球，拿下4個球季以來的第2座超級盃冠軍。

馬霍姆斯此役27次傳球、21次成功，一共傳出182碼，3度讓隊友達陣。

27歲的馬霍姆斯是NFL史上年紀最輕即3度在超級盃擔任先發四分衛的球員，並成為2000年以來，首位在同一個球季拿下年度MVP並贏得超級盃MVP的球員。

Mahomes to Kelce but make it Super.



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