酋長馬霍姆斯 23年來首位同一季包辦年度MVP、超級盃MVP球員

第57屆NFL 美式足球「超級盃 」(Super Bowl)由堪薩斯酋長對上費城老鷹,有舊傷仍堅持出賽的酋長明星四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes),在超級盃再傳傷情,但他咬牙苦撐,下半場兩度傳球助隊友達陣,球隊最終逆轉戰局贏得超級盃,奪下隊史第3座超級盃,個人也獲選為MVP。

今年超級盃由美聯、國聯頭號種子對決,酋長4個球季內3度闖進超級盃,並繼2020年後再度贏得超級盃冠軍;對手老鷹則曾於2018年的超級盃登頂。同時,這也是超級盃史上首次兩名非裔四分衛對決,年僅27歲的馬霍姆斯近4年3度領軍闖進超級盃,奪下兩次冠軍,小他3歲的老鷹「三年級生」赫茲(Jalen Hurts)挑戰生涯首冠失利。

中場前腳踝疑似再度受傷的馬霍姆斯,下半場堅持上陣,在第4節陸續助托涅(Kadarius Toney)、摩爾(Skyy Moore)達陣,最後靠巴克(Harrison Butker)踢進的致勝3分贏球,拿下4個球季以來的第2座超級盃冠軍。

馬霍姆斯此役27次傳球、21次成功,一共傳出182碼,3度讓隊友達陣。

27歲的馬霍姆斯是NFL史上年紀最輕即3度在超級盃擔任先發四分衛的球員,並成為2000年以來,首位在同一個球季拿下年度MVP並贏得超級盃MVP的球員。

