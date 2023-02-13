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超級盃／馬霍姆斯就是MVP 帶傷助隊友達陣 酋長抱回第3座冠軍

記者藍宗標／即時報導
馬霍姆斯獲選超級盃MVP，NFL生涯再攀高峰。(路透)
馬霍姆斯獲選超級盃MVP，NFL生涯再攀高峰。(路透)

堪薩斯酋長隊12日晚在NFL美式足球超級盃上演驚奇逆轉秀，以38：35擊敗費城老鷹隊，27歲超級四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）獲選MVP，NFL生涯再攀高峰，未來發展讓人難以想像。

酋長踢完前3節以21：27落後，馬霍姆斯在最後一節進行短短6分鐘內，連續兩次傳球達陣，就此改變球隊命運，繼2020年超級盃扳倒舊金山49人隊後，領軍酋長再下一城，抱回隊史第3金盃。

酋長近4年3次晉級超級盃，馬霍姆斯扮演最重要角色，2020年奪下生涯首座超級盃MVP；酋長首次在爭霸戰對決老鷹，總教練瑞德（Andy Reid）賽前「掛保證」，點名這位新生代球星一定是MVP，他在比賽最後階段扭轉情勢，果然沒讓隊友和球迷失望。

馬霍姆斯在季後賽一度扭傷腳踝，幸好未影響超級盃表現，在關鍵時刻領軍強勢反彈，全場27次傳球有21次成功，傳了182碼、3次達陣，酋長近端鋒凱爾西（Travis Kelce）也說：「馬霍姆斯就是MVP，他對球隊實在太重要了。」

27歲的馬霍姆斯是NFL史上年紀最輕即3度在超級盃擔任先發的球員，並成為2000年以來，首位在同一個球季拿下年度MVP並贏得超級盃的球員。

酋長成為超級盃史上第10支至少3度稱霸的球隊，封王次數並列第7，老鷹挑戰隊史第2座超級盃失敗，史上最強是新英格蘭愛國者、匹茲堡鋼人隊，各有6次贏球紀錄。

超級盃 NFL 新英格蘭

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