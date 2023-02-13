NFL／東山再起獎 史密斯實至名歸

海鷹四分衛史密斯。(路透)

過去印象中NFL 東山再起獎不少次頒發給受傷後回到場上拿出好表現的球星，但今年卻頒發給過去淪為替補，本季獲得穩定先發機會，重新證明價值的海鷹四分衛史密斯（Geno Smith），有一點意外，但也讓人感到振奮。

攤開近年得獎名單，除了2019賽季的坦奈希爾（Ryan Tannehill）之外，幾乎是受傷球星的天下。史密斯也被戲稱最健康的獲獎者。

前幾周我在三檔一碼播客節目表示希望史密斯得獎，畢竟他從先發到替補再回到先發，繳出全聯盟69.8%傳球成功率，30達陣僅11次抄截，海鷹9勝8敗的表現非常具有彰顯價值。畢竟從獎項的定義上，除了受傷，表現較前一年有大幅度進度，或是面對逆境有所突破，都是獲獎條件。而史密斯面對的是長達7年來流連於四支球隊，僅有5次先發機會，亦是極大的逆境。

當然，另外兩位獎項競爭者49人跑鋒麥凱佛瑞（Christian McCaffrey）和巨人進攻核心跑鋒巴克利（Saquon Barkley）表現都很傑出。但兩人本來就是各界認可的球星，雖然經過上季受傷後本季表現亮眼，但在勵志與讓人眼睛為之一亮的程度上差了點。好比麥可喬丹 （Michael Jordan）經歷退休後回到球場也能維持一定表現，不那麼讓人意外。

這次投票 中史密斯可說贏得漂亮，28張第一名選票壓下12張的麥凱佛瑞，以及4張的巴克利。總而言之，我認為這次投票是非常漂亮的結果，讓過去載浮載沈的球員獲得定與殊榮，具有非常正向的意義。畢竟NFL官方獎項（NFL Honors）不像NBA設有最佳進步獎，而不放棄持續努力抓緊機會，更是體育才能傳遞的正面價值。