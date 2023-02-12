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超級盃／上半場結束 老鷹24：14領先酋長 蕾哈娜獻中場秀

體育新聞組／即時報導
超級盃12日開打，堪薩斯酋長與費城老鷹爭奪冠軍。（路透）
超級盃12日開打，堪薩斯酋長與費城老鷹爭奪冠軍。（路透）

NFL老鷹在四分衛赫特斯自己兩度跑陣達陣 ，並穿針引線讓隊友達陣的帶領下，協助球隊在超級盃上半場以24比14領先酋長。

第57屆職業美式足球聯盟（NFL）年度冠軍賽「超級盃」（Super Bowl）今天由堪薩斯酋長在亞利桑納州的州立農業體育館（State Farm Stadium）對上費城老鷹。

酋長、老鷹兩隊的先發四分衛分別是馬霍姆斯（Patrick Mahomes）與赫特斯（Jalen Hurts），是超級盃史上首次有兩名非裔先發四分衛對決。

比賽開打不久，赫特斯衝刺1碼達陣，讓老鷹率先拿下分數，隨後艾略特（Jake Elliott）加踢得手，率先以7比0領先酋長；但酋長反撲來得很快，馬霍姆斯的傳球讓凱爾西（Travis Kelce）成功達陣，巴克（Harrison Butker）也加踢成功，讓兩隊在首節7比7戰平。

第2節又是老鷹率先展開得分攻勢，布朗（A.J. Brown）接獲赫特斯傳球達陣，艾略特再次加踢成功，讓他們14比7超前；酋長好不容易利用對手失誤，以14比14再度扳平。但老鷹靠著赫特斯持球衝刺4碼達陣、加踢得手後比數來到21比14，最後老鷹在中場前以35碼踢攻再拿3分，以24比14領先酋長進入休息室。

超級盃12日開打，堪薩斯酋長與費城老鷹爭奪冠軍。（路透）
超級盃12日開打，堪薩斯酋長與費城老鷹爭奪冠軍。（路透）

蕾哈娜是中場表演嘉賓。（路透）
蕾哈娜是中場表演嘉賓。（路透）

蕾哈娜是中場表演嘉賓。（路透）
蕾哈娜是中場表演嘉賓。（路透）

蕾哈娜是中場表演嘉賓。（路透）
蕾哈娜是中場表演嘉賓。（路透）

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