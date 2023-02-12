超級盃／老鷹vs.酋長 凱爾西媽媽穿搭亮點 完全不偏心

凱爾西媽媽的鞋子也完全不偏心任何一個兒子。（路透）

美式足球聯盟NFL 冠軍賽超級盃 登場，由堪薩斯酋長迎戰費城 老鷹，此次冠軍賽將創兩項紀錄，除了超級盃史上首次有兩名非裔先發四分衛對決，還首度有親兄弟同場較勁。

超級盃在亞利桑納州格倫代爾（Glendale）州立農業體育館（State Farm Stadium）登場，傑森．凱爾西（Jason Kelce）和崔維斯．凱爾西（Travis Kelce）兄弟檔將同場廝殺。這是NFL史上首次有兄弟檔在超級盃較勁。

NFL超級盃出現史上首見兄弟檔，費城老鷹隊中鋒傑森．凱爾西(右)和堪薩斯城酋長隊近端鋒崔維斯．凱爾西(左)同場對壘，雙方球迷都十分期待。(美聯社)

截至目前為止，凱爾西兄弟檔有著非常相似的生涯發展 ，兩人都曾就讀於克里夫蘭高地高中（Cleveland Heights High School）和辛辛那提大學（University of Cincinnati），且職業生涯都只效力過一支球隊。

而且兩人都已經贏過超級盃，崔維斯．凱爾西於2020年幫助酋長隊拿下冠軍，傑森．凱爾西則在2018年幫助老鷹隊奪冠。

然而，實際上凱爾西兄弟檔不會同時間在場上對決，因為他們都是進攻組，傑森．凱爾西是中鋒，崔維斯．凱爾西則是邊鋒，但兩人依然肯定會有激烈的競爭。

凱爾西媽媽穿著紅黑相間的上衣出席12日超級盃，非常中立。（路透）

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