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超級盃登場 老鷹莫拉達5年前才學美式足球

中央社／鳳凰城12日綜合外電報導
澳洲的老鷹隊進攻截鋒莫拉達先發上陣。（美聯社）
澳洲的老鷹隊進攻截鋒莫拉達先發上陣。（美聯社）

職業美式足球聯盟NFL冠軍賽超級盃今登場，由堪薩斯酋長迎戰費城老鷹，其中來自澳洲的老鷹隊進攻截鋒莫拉達（Jordan Mailata）即將先發上陣，但其實他5年前抵達美國時根本沒踢過美式足球。

法新社報導，現年25歲的莫拉達成功學習如何打美式足球且被老鷹隊選入，然後確立自己作為頂級進攻截鋒的地位，這是NFL嘗試招募國際選手的最成功案例。

身高約203公分、體重約165公斤的莫拉達有薩摩亞人血統，曾參加青年橄欖球聯賽，並被澳洲全國橄欖球聯賽（National Rugby League）的南雪梨兔隊（South Sydney Rabbitohs）選中。

但南雪梨兔隊擔心莫拉達的體型會限制場上效能，只給了他一份低薪合約，可以效力他們的發展球隊北雪梨熊隊（North Sydney Bears）。

莫拉達拒絕了這項合約，他的經紀人開始向各界傳送影片，強調莫拉達的體格和力量，結果讓NFL注意到他。

他受邀參加NFL的國際球員通道計畫（International Player Pathway program），並在美國佛羅里達州布拉丹頓（Bradenton）的訓練營度過一段時間，學習他連在電視上都很少觀看的美式足球。

他說道：「他們告訴我們，我們必須比每個人都還努力才能追上進度，然後一旦我們做到了，我們就必須踩下油門，繼續努力並學習比賽細節，每天都要進步百分之一。」

來自澳洲新南威爾斯州（New South Wales）的莫拉達正是如此努力學習，才得以參加2018年NFL選秀，當老鷹隊在第7輪選中他時，莫拉達成為第一位沒有任何美國出賽經驗的選秀球員。

莫拉達於2020年球季為老鷹隊出賽，他在場上的影響力如此之大，以至於一年過後他獲得一份為期4年、價值6400萬美元的延長合約。

他大方地把自己的崛起歷程歸功於教練、球隊工作人員和隊友，但莫拉達也知道，如果沒有勇氣，他的非凡旅程就無法實現。

他說：「當我決定離開（澳洲）時，我知道前方的風險和我必須克服的障礙。但我知道那無法阻止我的。」

NFL 澳洲 足球

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