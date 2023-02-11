NFL／酋長vs.老鷹 非裔四分衛對決 超級盃史上首見

老鷹隊以赫茲為核心大換血。（Getty Images）

第57屆超級盃 由美聯與國聯的頭號種子，堪薩斯酋長與費城 老鷹正面交鋒，本次也是歷史上首度由兩位先發非裔四分衛對決，打破過去美式足球場上位置與膚色帶來的隔閡。酋長與老鷹雙方球風大相徑庭，卻都是進攻與防守實力上乘的強隊，相信是會場充滿得分機會的激烈交鋒。

本次是超級盃57年的歷史以來，第一次有親兄弟同場為不同隊上陣。酋長近端鋒崔維斯.凱爾西（Travis Kelce）1989年出生，比老鷹中鋒傑森.凱爾西（Jason Kelce）小兩歲。兩兄弟不僅都是不可或缺的明星級球星，兩人交情好，還一起主持播客節目。兩人這次的表現，皆對於進攻組得分有決定性的影響。

酋長建王朝 馬霍姆斯4年3決賽

酋長隊自馬霍姆斯（Patrick Mahomes）接手先發四分衛以來，一直是聯盟最強的球隊之一。這次已是四年內第三次闖進超級盃，若能順利奪冠將頗有建立王朝的氣勢。

最讓人意外的，莫過於走了頭號外接手希爾（Tyreek Hill），反倒催化酋長成為點點開花的聯盟進攻王者。頭號武器近端鋒凱爾西（Travis Kelce）效率依舊恐怖，本季含季後賽 已貢獻15達陣。此外第七輪菜鳥跑鋒帕切可（Isiah Pacheco ）的崛起例行賽挹注830碼，以及第二跑鋒麥金農（Jerick McKinnon）意外繳出9次接球達陣，都讓鬼才總教練瑞德（Andy Reid）設計的進攻更讓人眼花撩亂。

防守方面，鋒線瓊斯（Chris Jones）今年擒殺大放送高達15.5次，還入選聯盟第一隊，也是年度最佳防守球員候選人之一。酋長今年整體在壓迫對手四分衛和擒殺表現優異，二線防守上採用兩名安全衛的陣式，也為前線爭取擒殺的機會。酋長例行賽擒殺55次，全聯盟僅次高達70次的老鷹，例行賽防守碼數第11也不差。酋長中線衛波頓（Nick Bolton）表現穩固，但另一線衛小蓋伊（Willie Gay Jr.）傷勢的恢復更是關鍵。

馬霍姆斯在對上美洲虎的分區季後賽腳踝高位扭傷，對戰孟加拉虎時跑動仍遭受限制，且面露痛苦表情，讓極具創造力的進攻連帶遭受限制。雖然休息兩周，但他的腳踝傷勢仍是一大不定時炸彈，恐讓酋長進攻威力打折。

酋長接球員瓦德斯斯坎特寧（Marquez Valdes-Scantling）例行賽僅有2達陣完全不亮眼，但在對孟加拉虎的美聯冠軍賽不少隊友受傷倒下，他繳出116碼和1達陣的關鍵表現為獲勝關鍵。他的長距離接球可能扭轉進攻局勢。

老鷹攻守俱優 赫茲率隊爭第2冠

五年前老鷹靠著替補四分衛佛斯（Nick Foles）意外在超級盃擊敗愛國者，一個「費城特餐」（philly special）戰術突擊達陣更讓人印象深刻。五年過去除了中鋒凱爾西（Jason Kelce）、截鋒強森（Lane Johnson）和防守鋒線上的考克斯（Fletcher Cox）與葛拉罕（Brandon Graham），陣容早已大換血。這次靠著跑傳兼優的三年級四分衛赫茲（Jalen Hurts）為核心，先發帶領強大進攻組，以及全聯盟第二的防守組來爭取隊史第二冠。

進攻鋒線可說是球隊的心臟，而老鷹隊的這群無名英雄堪稱全聯盟最強之一的組合。他們幫助老鷹在例行賽每場衝球147.6碼排第五，28.1分排第三，唯一的小缺點就是赫茲遭到38次擒殺。赫茲本次入選年度第二隊，老鷹在衝球和傳球的比例大約一半一半，強大進攻鋒線屢次都能開出開莊大道，加上絕佳的默契整合，凱爾斯和兩位絆鋒都能換位開路，總是能為整季1269碼9達陣的桑德斯（Miles Sanders）與赫茲創造絕佳機會。

在傳球進攻方面，本季交易來的布朗（AJ Brown）運用強壯的身軀，跑45度角的路徑創造不少優勢，接球可長可短創造豐富進攻層次。身材較瘦但速度快的史密斯（DeVonta Smith）則也能在深遠接球有所表現，追球能力極強，兩人接球都超過千碼。此外還有近端鋒高德（Dallas Goedert）支援，讓老鷹衝球和傳球都極具威脅性。

桑德斯整季跑出9達陣。（美聯社）

老鷹本季最讓人畏懼的，莫過於賞給對手全聯盟最多的70次擒殺，創下聯盟史上第三的紀錄，且有四人擒殺數來到兩位數，相當誇張且罕見。線衛雷迪克（Haason Reddick）16次擒殺領先全隊，兩位防守邊鋒史威特（Josh Sweat）和葛拉罕，以及防守鋒線哈葛拉夫（Javon Hargrave）各有11次。現在最讓酋長畏懼的，恐怕就是馬霍姆斯被追著跑無法傳球，重演超級盃無法好好傳球出手，輸給海盜的惡夢。