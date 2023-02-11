NFL／馬霍姆斯2度拿下MVP 拚破超級盃魔咒

馬霍姆斯拿下MVP。（路透）

堪薩斯城酋長隊的27歲四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）如果運氣夠好，至少還有10年的好時光。打破曼寧（Peyton Manning）的5個NFL MVP紀錄並非空中樓閣。

曼寧直到28歲才贏得他生涯第二個MVP。馬霍姆斯在9日晚上的年度NFL個人獎贏得第二個MVP。投票結果一面倒，在50張第一名選票中獲得48張。

他在本周超級盃 之前表示不會追逐任何球員的記錄或成就，「我不想心存任何遺憾」，「當我回顧自己職涯的尾聲時，不想回首過去時還在說：『嘿，我沒有為贏得超級盃付出一切』，因為我身邊有很多很棒的人。在結束職涯時，我要確保在足球 場上付出我的一切。」

馬霍姆斯獲得MVP是眾望所歸。他在2018年的第一個MVP賽季就是一個新生代接棒的代表。作為酋長隊首發球員的第一個賽季就投出50次達陣。在某些方面，他的第二個MVP賽季甚至表現更好。全季傳球5250碼，為職涯新高，41次達陣，創下NFL單季傳球、衝球和接球碼數的紀錄。

更讓人在乎的是，馬霍姆斯將挑戰1999年以來的MVP魔咒。華納（Kurt Warner）和1999年的聖路易斯公羊隊是最後一位贏得例行賽季MVP和超級盃的球員，之後9位MVP都闖進超級盃，但他們全部都沒奪冠。

贏得超級盃不僅是打破魔咒，更可名列青史。NFL史上只有9人贏得多次MVP，其中只有蒙大拿（Joe Montana）、曼寧和布雷迪（Tom Brady）以先發四分衛身分拿下多次例行賽MVP和超級盃戒指。