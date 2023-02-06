NFL／瓦德斯斯坎特寧 超級盃刺客？

瓦德斯斯坎特寧(左)本季數據不亮眼，但有可能在超級盃成為改變戰局的刺客。（歐新社）

酋長隊身材瘦長，但速度飛快的三號接球員瓦德斯斯坎特寧（Marquez Valdes-Scantling）本季數據不亮眼，例行賽僅僅兩次接球達陣，接球成功率51.9%。但他在幫助酋長殺進超級盃 的兩場季後賽 都有達陣演出，美聯冠軍賽更在多名隊友受傷倒下的狀況下挺身而出，狀況漸入佳境，有可能在超級盃成為改變戰局的刺客。

瓦德斯斯坎特寧身高6呎4吋，40碼衝刺速度卻能達4.37秒，可惜光有體能但身材偏瘦，成績也不亮眼，2018年第五輪才被選中，還有酸民督促他多重訓。雖然包裝工時期有羅傑斯（Aaron Rodgers）在陣，最好一季也不過690碼6達陣。而且他的接球成功率不是4開頭，就是5字頭實在太低，除此之外達陣也就兩個三個。

不過也因為如此，酋長才能用3年3000萬的價碼把他簽下。以他上周美聯冠軍賽8次傳球接到6球，116碼1達陣的成績來看，也算是價值連城了。

可能是巧合，符合高、瘦、快等條件，又在超級盃有機會扮演刺客的次要接球員還真的不多。最近一個，可能是公羊對戰愛國者的超級盃中，現在效力獅子的雷諾茲（Josh Reynolds）。

酋長要長傳有凱爾斯（Travis Kelce）和史密斯舒斯特（Juju Smith-Schuster），要短傳跑鋒也能完成任務。但找到狀態的瓦德斯斯坎特寧利用速度優勢，防守球員一沒有站位把路徑堵好，預測行徑路線，他橫跨全場的飛奔接球非常致命。對戰猛虎他就趁著安全衛被吸引開拿下關鍵達陣。在本屆超級盃，他可能是改變比賽結果的配角。