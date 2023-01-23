NFL專欄／七輪菜鳥帕切可 當酋長稱職綠葉

酋長隊今年選秀在第七輪選中的羅格斯大學跑鋒帕切可（Isiah Pacheco）不僅在例行賽繳出超乎預期的表現，在分區季後賽 單場95碼的優質表現，更撐起四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）下場休息的空擋，成為27比20擊退美洲虎，連續五年晉級美聯冠軍賽的重要綠葉球員。

帕切可例行賽830碼外加五次達陣，每次衝球平均推進4.9碼。他的表現，已是NFL 歷史上表現最好的第七輪菜鳥跑鋒。

馬霍姆斯比賽中被壓傷右腳踝，即使硬撐也得暫時退場處理，帕切可也嶄露頭角迎來屬於自己的大場面。利用他速度快，且遭受撞擊不輕易倒地的特性，與老將替補四分衛漢寧（Chad Henne）聯手攻下比賽中第二個達陣幫球隊買保險 ，奠定勝利的基礎。

帕切可不僅先為球隊拿到第一檔進攻，接下來的39碼狂奔更是精彩。當前方原定的去路意外被美洲虎快速堵死，他相當果斷改用B計畫繞道左側，沒想到自身優異的速度讓他暢通無阻殺到四碼線，之後才有近端鋒凱爾斯（Travis Kelce）的接球達陣。

帕切可整場在路面進攻為酋長貢獻95碼，對球隊的影響力，與10次衝球61碼的美洲虎二年級跑鋒伊提恩（Travis Etienne Jr.）相比也毫不遜色。帕切可本季與老將麥金農（Jerick McKinnon）組成後場雙人組，在希爾（Tyreek Hill）離隊後形成不同的樣貌。帕切可的影響力在馬霍姆斯受傷的狀況下，預計將更有表現空間。