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NFL／布雷迪45歲破傳球紀錄 教頭：他和時間老人玩得開心

聯合新聞網／ 即時報導
坦帕灣海盜明星四分衛布雷迪寫下NFL單季傳球新紀錄。(路透)
坦帕灣海盜明星四分衛布雷迪寫下NFL單季傳球新紀錄。(路透)

坦帕灣海盜日前對上亞特蘭大獵鷹，明星四分衛布雷迪（Tom Brady）第二節一記5碼短傳，超越自己去年賽季原有紀錄，終場本賽季以490次作收，改寫NFL單季傳球數新高。

坦帕灣海盜8日進行最後一場例行賽，雖已在上周分區封王闖入季後賽，但45歲的布雷迪無懼受傷風險，仍舊先發上陣。他在第二節13分6秒時，一記5碼短傳，超越自己於上季所創下的485次單季最多傳球成功紀錄。

布雷迪最後在第二節剩4分鐘10:10平手時退場，由賈貝特（Blaine Gabbert）接替，本場比賽最終完成17傳13中、84碼與1次傳球達陣，合計本季傳球733次、成功490次雙雙寫下NFL新紀錄。

對於本場比賽布雷迪寫下的新紀錄，海盜教練鮑爾斯（Todd Bowles）打趣表示：「他繼續與時間抗爭，他和時間老人玩得很開心。」布雷迪則表示：「我只是盡我所能的想打球。」另外表示球隊傷兵很多，時常在名單中進進出出，很替隊友能上場得分感到高興。

本場比賽海盜最終以17：30不敵獵鷹，海盜本季例行賽戰績8勝9敗。這場比賽成為布雷迪生涯23年來首次對戰獵鷹失利，在賽前他對戰拿下11連勝。此外，這也是布雷迪生涯第一次以低於5成勝率進入季後賽。

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