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NFL／比爾、孟加拉虎之戰被取消 季後賽公正性存疑

林育正

比爾與孟加拉虎隊的比賽因比爾安全衛哈姆林（Damar  Hamlin）心臟遭猛烈撞擊停止，最後聯盟裁定比賽直接取消，不擇期比賽。考量時間和賽程，比賽給球員較大體能負擔，但此決策卻也讓季後賽種子順位的公正性出現瑕疵。

賽前，比爾擊敗孟虎就能躍上第一種子，此外酋長甚至孟加拉虎也都有機會爭取龍頭席次。但比賽遭取消後，酋長順利擊敗突擊者「攔胡」成為第一種子。如此一來，比爾就算收官戰力克愛國者，第三的孟虎輸給烏鴉，最多也只能屈居第二。萬一比爾不小心輸給愛國者，孟虎贏球的話，比爾更有可能跌落至第三名。

我個人無法認同聯盟的做法，聯盟過去曾因故有安排較為密集賽程的先例。我深信球隊的命運應該掌握在自己手上，而不是被所謂聯盟的制度給綁住。面對密集的賽程，球隊如何應對是教練團和制服組的策略，我們該做的是把權力還給球隊。我認為不應該剝奪比爾爭取第一順位的機會。

比爾孟虎之戰取消，酋長面對實力較弱的突擊者，等於靠著聯盟決策送酋長上位。假使是孟虎戰勝比爾，還得再贏烏鴉並且靠酋長敗給突擊者才能登頂，雖然機會不大但也不無可能。但現在比爾第一無望，期望可說差很多。輪空資格寶貴每一隊都想要，聯盟直接剝奪太過武斷。如果球隊真的因賽程密集有戰力或傷兵考量，大可保留戰力。

雖然聯盟拿出折衷方案，若美聯冠軍賽有比賽場次較少的球隊，或因比賽取消影響順位的球隊，可在中立場地進行，來降低高順位種子球隊的優勢，但對比爾依舊多少吃虧。

季後賽 哈姆林

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