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NFL／哈姆林場上心臟驟停 醒來發文感謝無比的愛

中央社／洛杉磯7日綜合外電報導
水牛城比爾安全衛哈姆林。（美聯社）
水牛城比爾安全衛哈姆林。（美聯社）

職業美式足球聯盟NFL水牛城比爾安全衛哈姆林（Damar Hamlin）今天在醫院說，他在賽場上心臟驟停後，NFL球員和教練迄今持續予以關心和支持，給予他「無比」的愛。

法新社報導，NFL堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）和拉斯維加斯突襲者（Las Vegas Raiders）今天剛開始比賽後，在2日水牛城比爾和辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）比賽中倒地不起而嚇壞全場的哈姆林首度在社群媒體上發表評論。

24歲哈姆林在他的Instagram帳戶上寫著：「當你把真愛獻給世界時，它會回到你身邊，你得到的回報會是原來的3倍之多。」

「我收到無比的愛，我感謝每一個為我祈禱和伸出援手的人。」

哈姆林說：「我們透過此事把世界重新連結在一起。如果你了解我，你就知道這只會讓我變得更強大。在漫漫長路上，繼續為我祈禱！強大的3號（哈姆林的球衣背號）。」

NFL球員、教練和球迷今天在酋長與突擊者的比賽前再次表達支持哈姆林，這是自2日比賽因哈姆林緊急送醫而停賽以來的第1場NFL比賽。

在拉斯維加斯的忠實體育場（Allegiant），球員和教練團隊穿著印有Love for 3 Damar的T恤，而酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）則穿著一件特別的連帽衫，背後印有「哈姆林強大」（Hamlin Strong）字樣和哈姆林圖像。

2日在辛辛那提舉行的全國電視轉播的比賽中，哈姆林在第1節剩下5分58秒時，將孟加拉虎的希金斯（Tee Higgins）擒抱在地，他在自己起身後不久，卻又直挺挺往後倒在地上，緊急搶救後送醫治療。

哈姆林 NFL 社群媒體

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