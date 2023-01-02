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NFL專欄／普爾迪替補亮眼 49人又喜又惱

林育正
普爾迪的好表現讓球團開心卻又傷腦筋。（Getty Images）
普爾迪的好表現讓球團開心卻又傷腦筋。（Getty Images）

49人第三號四分衛，今年選秀吊車尾第七輪262順位的普爾迪（Brock  Purdy）頂上先發位置三場球賽傳出六次達陣，僅僅被抄截一次，全都帶領球隊拿下勝利。目前49人已鎖定季後賽，普爾迪的好表現勢必讓球團開心卻又相當傷腦筋，下一季他跟原訂先發四分衛蘭斯（Trey  Lance）的競爭可能將格外受到矚目。

雖然說49人進攻組一票明星球員實力超群，但普爾迪不僅擁有二號四分衛葛洛波羅（Jimmy  Garoppolo）的快傳出手，展現出與隊友的默契和自信。雖然不算體能臂力超群的四分衛，但現在的他更擁有多樣化的傳球技巧，他的長傳球也比葛洛波羅更為到位。

普爾迪現在看起來信心爆棚，不僅對於被緊迫盯人防守的目標也勇於出手，也能挑戰接球員和防守球員極限，來一記低傳球讓接球員必須低下身滑壘才能接住。

49人最後兩場比賽將到客場挑戰突擊者和在主場迎戰紅雀，可能以10連勝和國聯西區六戰全勝結束例行賽。若普爾迪能帶領49人在季後賽贏個兩場，那球團將相當頭大。屆時下個球季，蘭斯必須與他競爭先發位置。若蘭斯被降為替補，那為了以第三順位選他而交易的2022和2023年首輪籤，和一支2022年三輪籤恐怕有些打水漂的味道。

不過蘭斯普遍被認為擁有較高的天花板，包括優異的體能條件和傳球視野，目前的他距離天花板絕對還有一段距離。至於普爾迪，發展空間還不好說，可能只是較早兌現天賦。屆時兩人的競爭可能非常激烈，成為球團奢侈的苦惱。

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