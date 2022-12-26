NFL專欄／勞倫斯進步有目共睹 美洲虎找回競爭力

美洲虎四分衛勞倫斯（Trevor Lawrence）本季展現令人寡目相看的進步幅度。（路透 ）

去年選秀狀元，美洲虎四分衛勞倫斯（Trevor Lawrence）本季展現令人刮目相看的進步幅度，傳出不少好球，加上進攻鋒線給力帶動地面攻勢，讓球隊現在也具備一定程度的競爭力，有機會拉尾盤殺進季後賽 。

截至第16周勞倫斯已傳出位居聯盟第五的24達陣為上一季的兩倍，僅僅七次抄截也比去年的17次大幅下降。在比賽中他已適應NFL 的強度與速度，並具備信心，大膽嘗試長傳，以及瞄準被緊迫盯防的接球目標。綜合能力來看，他傳球和跑動兼具的特點也逐漸展現，自信讓他更加果決，雙腿奔跑也為球隊推進不少碼數。勞倫斯打起來冷靜，動作中還摻雜了些假動作，開球前也不時用假口號擾亂對手；即使面對突襲四分衛或衝傳球員逼近，他也能維持節奏冷靜出手，不論傳球成功率的高低，都勇於出手一搏。他跑動間的傳球更是拿手好戲，爭取更多的可能性和成效。

現在美洲虎的進攻組就像打出新氣象的底特律獅一樣，非常地拚。接球員科克（Christian Kirk）和瓊斯（Zay Jones）都具備速度，接球後推進效果不俗，近端鋒英格雷（Evan Ingram）也是可靠的目標。

美洲虎的場均傳球碼數239.2碼已排到聯盟第10，地面進攻也正好排第10，場均128.5碼。進攻鋒線在開路上同步性高，分工交代清楚，內側和外側衝球外，也使用進攻鋒線換位展現好默契，讓跑鋒伊提恩（Travis Etienne Jr.）收穫1000碼四達陣。

雖然目前美洲虎的防守仍有進步空間，但可看性高的進攻使他們具備競爭力，可說是下半季的一頭黑馬，未來讓人期待。