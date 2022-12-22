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NFL／「天賜接球」成傳奇 哈里斯辭世享壽72歲

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
曾因「天賜接球」出名的NFL匹茲堡鋼人跑衛哈里斯與世長辭，享壽72歲。（美聯社）
曾因「天賜接球」出名的NFL匹茲堡鋼人跑衛哈里斯與世長辭，享壽72歲。（美聯社）

職業美式足球名人堂今天宣布，曾因「天賜接球」（Immaculate Reception）出名的NFL匹茲堡鋼人跑衛哈里斯（Franco Harris）與世長辭，享壽72歲。

哈里斯的兒子告訴美聯社，哈里斯昨晚過世，但沒有透露死因。

路透社報導，哈里斯生涯13個NFL球季跑陣碼數1萬2120碼，並隨匹茲堡鋼人（Pittsburgh Steelers）贏得4枚超級盃（Super Bowl）冠軍戒，但一記來自布萊德夏（Terry Bradshaw）的傳球反彈到手上接住後狂奔達陣絕殺，成為這位名人堂球員生涯成名的一刻。

這記接球發生於1972年12月23日，助鋼人以13比7戰勝奧克蘭突擊者（Oakland Raiders）取得隊史季後賽首勝，「天賜接球」成了美國球迷津津樂道的NFL傳奇。

鋼人預定24日慶祝「天賜接球」50週年紀念，屆時鋼人將在平安夜主場迎戰拉斯維加斯突襲者（Las Vegas Raiders），且哈里斯著名的32號球衣將退役。

名人堂主席波特（Jim Porter）在聲明中說：「我們失去了一名傑出的美足運動員，一位傑出的名人堂大使，最重要的是，失去了一位我們所見過最優秀的紳士。」

哈里斯過世消息一出，體育界、娛樂圈和政壇人士群起致哀。

美國總統拜登回憶說，50年前的一場車禍導致他的第一任妻子和年幼的女兒喪生，兩個年幼的兒子重傷，當時哈里斯和其他鋼人隊球員曾到醫院。

拜登說：「說出哈里斯這個名字，多數人都會談論那記接球、超級盃以及他為美足比賽帶來的榮耀。但在我們友誼長存的50年裡，我總是談論他的品性和同理心。」

「我知道還會有無數像我們這樣的家庭會記得他，感念他在我們需要的時候為鼓勵我們所做的一切，以最安靜、最個人和最符合美國精神的方式付出。」

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