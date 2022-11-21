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NFL專欄／人工草皮易受傷？ 球員憤怒求換 聯盟不為所動

林育正

NFL有14座球場採用人工草皮，不過本季卻發生巨人接球員謝帕德（Sterling  Shepard），以及包裝工線衛蓋瑞（Rashan  Gary）在比賽中未有身體接觸的狀況下，就發生ACL受傷的慘況，讓球員群起憤怒，連同球員工會呼籲將人工草皮換成天然草，引發球員與聯盟間的論戰。

人工草皮在維護成本上較天然草便宜許多，不過由於質地較硬，因此雖然能提供球員奔跑時較好的抓地力，但緩衝性不是非常理想。再者，優異的抓地力卻也成為一大問題。人工草過於「黏腳」，因此進行變向或遭到撞擊時，足部容易釘在地面上，造成角度扭曲導致受傷。

但人工草不容易向天然草經過球員奔跑將土掀起造成凹洞，下一個人跑過可能造成扭傷，而且天然草若踫上不佳的天氣，溼滑的泥濘也不太舒服。而以場館使用來看，NFL球場不時會做為演唱會之用，人工草在布置整理上更為方便。

有運動醫學學者統計過去發表的大量醫學期刊，發現在人工草皮上，其實下肢受傷的機率較天然草還大。2019年美國運動醫學期刊就有研究指出，人工草皮造成受傷的原因，是草皮缺乏「放開」釘鞋的特性。不過NFL沒有就此妥協，也發表自己版本的研究，指出兩者的受傷機率其實沒差太多。

目前正反方論戰激烈，但NFL首席醫療官席爾斯（Allen  Sills）醫師的評論較為中性，他表示這是非常複雜的問題，導致受傷的因素與釘鞋、天氣、不同種類的人工草和賽季時間都有關係。

但既然如此，超有錢的NFL球隊老闆倒不如從善如流將場地換成天然草，若持續還有受傷，球員也能意識到事情可能不那麼單純。若受傷人數改善，那也是件好事。

NFL 醫學

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