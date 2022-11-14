NFL／看中商業潛力 貝佐斯想買華盛頓司令官

貝佐斯傳出有意競標收購華盛頓司令官。（路透）

華盛頓司令官球團內部一團亂，近期也傳出電商巨頭亞馬遜 創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）有意競標收購的傳聞。貝佐斯拿下球隊的野心背後，可能是「台面下」無可限量的商業潛力。不論收購成功與否，拉近與NFL 核心階層的距離，能為亞馬遜帶來潛在商業機會。

從表面來看，職業球隊市值連年上漲，投資無疑是一門好生意。而貝佐斯的布局可能放在串流轉播上。本季亞馬遜Prime Video拿下了周四夜美足（TNF）的轉播權，但他的野心絕對不只於一周一場比賽。NFL球隊老闆各個人脈和事業體包山包海，過去愛國者隊老闆克拉夫特（Rober Kraft）就曾用自己的人脈「喬事情」替聯盟搞定美聯轉播權。貝佐斯在收視率不俗的NFL轉播，應該還希望取得更多機會。

此外，亞馬遜Prime Video過去就曾經推出與 「Hard Knock」節目類似的球隊短期紀錄片 「All or Nothing」，也曾與「野獸模式」林奇（Marshawn Lynch）合作推出節目。與NFL核心高層更加接近，貝佐斯在串流內容上應該有機會推出更多優質作品。

為亞馬遜帶進大把鈔票的雲端服務AWS，目前也為NFL提供更進階的Next Gen Stats。若成功入主球隊，AWS解決方案將有機會打入球隊應用。目前NFL球隊的訓練，較少看到如同棒球導入儀器輔助，但未來不無可能用此為司令官更加科學化的訓練。

據傳，歌手Jay-Z和演員馬修麥康納（Matthew McConaughey）可能與貝佐斯一起競標球隊。Jay-Z旗下運動經紀公司Roc Nation Sports就有多名NFL球員，可能帶來更多人員操作空間。