NFL專欄／二年級擒抱好手 維爾納破繭而出

對於喜歡觀察防守組的球迷來說，本季又多了一名非常值得關注的球員。去年在選秀會第二輪第60順位被紐奧良聖徒選中，來自俄亥俄州 大的線衛維爾納（Pete Werner）本季上場時間劇增，前八周比賽打完，獨立擒抱次數已來到52次並列聯盟第三。

進入生涯第二年，維爾納在防守組的上場比率，已從新人年的40％翻倍到88%，成為聖徒隊不可或缺的防守大將，與老將戴維斯（Demario Davis）在進攻組遭受傷員困擾的困境中，用防守撐起球隊競爭力。

維爾納打球冷靜且擁有精準預判能力，尤其是防堵地面進攻他的出擊時機非常適當，強力紮實的擒抱和速度是他最大的利器。選秀會前，他的40碼跑出4.59秒的成績。他的力量得以幫助他快速擺脫擋人，速度則是幫助他追擊接球推進的對手。在對上獵鷹一戰，他快速的回追加上重重的一拳就製造了掉球。當然不是每個擒抱都能順利掌握，就算他深陷敵方進攻球員中，速度可讓他至少突破重圍協防不讓傷害擴大。

先前聖徒「零封」突擊者的比賽，維爾納全速對決跑鋒雅各布斯（Josh Jacobs）也相當精采。他的腳步和基本功紮實，良好的側併步橫移與判斷，還有壓著非常低的重心，讓他更難被阻擋，還能以成功率更高的角度擒抱。

維爾納看起來相當用腦打球，比賽中可看見他一邊慢慢隨著進攻陣型的走向移動角度，同時緊盯四分衛，相當沉著冷靜。這季他也曾成功干擾傳球為隊友貢獻抄截。

整體來看他的站位、角度和判斷都已經具備入選明星賽的水準。若能把被傳球成功率從70%出頭再壓低，並且開發出擒殺能力，將會是一頭防守猛獸。