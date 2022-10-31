NFL／布雷迪不退休導致離婚 歸因運動成癮？

堪稱史上最偉大的海盜隊傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）與名模辣妻吉賽兒邦臣(Gisele Bundchen）結束13年婚姻正式離婚。布雷迪生涯七座冠軍的功成名就來自美式足球 ，沒想到最愛的運動卻毀了他第二段婚姻，讓人不免感到有些唏噓。

對於現況來說，離婚應該是對兩人都好的結局。吉賽兒希望布雷迪離開美式足球場，和她一起多花時間在孩子身上；但布雷迪不僅油箱還有燃料，更離不開球場。對於真心喜歡與沈浸一項運動的專業職人來說，身處壓力之下用盡辦法全力追求勝利，享受刺激和隊友革命情感帶來的痛快，應該沒有其他娛樂能夠取代。

走到這一步，即使吉賽兒先前早已放話要離婚，甚至給足時間下達最後通牒，但布雷迪堅持不退，可能也顯示他對美式足球的依賴和熱愛，可能已達到成癮的不健康程度。根據BBC報導解釋，「運動幾乎成為身分認同或生活中最重要的事，用以界定自我」，也是運動成癮的跡象。

布雷迪對於美式足球的熱愛毋庸置疑，大學時球探給予的普通評價，讓他在選秀會時在家中一度落淚，便可看出他的執著。當然，更不用提他一次又一次的逆轉秀，讓對手也不得不折服。自律和努力造就他的強大，也使他難以離開賽場，才有壓倒婚姻的反悔退休 戲碼上演。他對球賽無比的執著，讓他面對最後通牒，也不願放下本季狀況不佳的海盜隊離開。

回頭來看，反悔退休和面對最後通牒不願妥協對於認為美式足球太過危險，希望他回歸家庭的吉賽兒真的太傷。但願兩人為了各自的理想離婚後，三個孩子們還能在滿滿的關愛下長大。