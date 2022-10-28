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NFL布雷迪夫妻6.5億財產怎麼分？吉賽兒邦臣占了4億

中央社／邁阿密28日即時報導
美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻，圖為昔日兩人在球場曬恩愛接吻。（美聯社）
美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻，圖為昔日兩人在球場曬恩愛接吻。（美聯社）

職業美式足球聯盟NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）和巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）今天宣布離婚，結束13年婚姻。

據報導，這對夫妻淨資產約為6.5億元，估計吉賽兒邦臣的財富就占了4億元。

法新社報導，布雷迪和吉賽兒邦臣分別在Instagram上發布類似的聲明表示，他們已就離婚條件達成友好協議。

拿過七次超級盃冠軍的布雷迪寫道：「近幾天，我和妻子在結婚13年後最終決定離婚。」

布雷迪說：「我們友好地做出這個決定，並感謝我們一起度過的時光。」他描述做出離婚這個決定「痛苦且困難」。

他說：「在我們追求人生中尚未寫下的任何新篇章時，都會給予彼此最好的祝福。」最後他希望大家給予他們隱私和尊重。

吉賽兒邦臣也發文表示：「結束婚姻的決定絕非易事，但我們已經分道揚鑣了。」兩人都強調，他們將繼續共同撫養孩子，並優先考慮孩子的福祉。

布雷迪和吉賽兒邦臣於2009年結婚，育有兩個孩子，兒子班傑明（Benjamin）12歲，女兒薇薇安雷克（Vivian Lake）9歲。布雷迪還有一個15歲的兒子約翰愛德華（John Edward），是與演員前女友穆娜漢（Bridget Moynahan）所生。

八卦小報數月前就臆測兩人婚姻觸礁，傳出原因是布雷迪原本打算今年退休，沒想到他反悔又宣告復出，讓兩人關係緊張。

超級盃 足球 退休

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NFL傳奇四分衛布雷迪 與超模妻邦臣正式離婚

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