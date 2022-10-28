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NFL傳奇四分衛布雷迪 與超模妻邦臣正式離婚

記者胡玉立／即時報導
美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻。(Getty Images)
美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻。(Getty Images)

美式足球(NFL)傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)與超模妻子吉賽兒邦臣(Gisele Bundchen)28日透過Instagram宣布，兩人已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻。

現年45歲、為佛州坦帕灣海盜隊(Tampa Bay Buccaneers)效力的布雷迪在限時動態貼文表示，「我們友善地做出此決定，並感激彼此共度的時光。」「我們經過深思熟慮後，做出結束婚姻的決定，和世界各地每天許多經歷同樣事情的人一樣，這麼做當然是痛苦和困難的；然而，在各自追求人生尚未寫就的新篇章之際，我們都給予對方最大的祝福。」

現年42歲的吉賽兒邦臣則以另一篇Instagram限時動態貼文表示，她和布雷迪將繼續共同撫養他們的孩子，「給予他們應得的愛、關懷和關注。」她寫道：「結束婚姻的決定絕非易事，但我們已經分道揚鑣。雖然經歷這樣的事情很困難，但我慶幸我們曾經共處的時光，也永遠祝福湯姆。」

去年2月，布雷迪在NFL賽場邁入第22年時，一度宣布退休，但40天後決定再次復出，3月重返坦帕灣海盜隊；吉賽兒邦臣公開表示希望布雷迪退休，花更多時間陪伴家人；她也認為美式足球太過暴力，怕對小孩有影響。

布雷迪和吉賽兒邦臣這對明星伴侶的互動，始終備受各方矚目；他倆透過朋友認識，於2006年第一次約會，2009年結婚。當時，布雷迪一個接一個地拿下超級盃冠軍，邦臣則是全球收入最高的模特兒和雜誌封面常客。

邦臣2009年告訴雜誌，「當我見到他的那一刻，他笑了；我心想，『這是我見過最美、最有魅力的微笑！』我們坐著聊了三小時。我不得不回家過聖誕節，但我不想離開。你知道那種感覺，就像怎麼也不夠多。從我們見面第一天起，我們每一天都會談話。」

邦臣經常在比賽和獎杯慶祝活動中現身支持布雷迪。兩人生了兩個孩子：12歲的兒子班傑明(Benjamin)和九歲的女兒薇薇安(Vivian)。布雷迪還有一名15歲的兒子傑克(Jack)，是他與明星前女友穆娜漢(Bridget Moynahan)所生。

布雷迪去年宣布退休卻很快重返NFL，他和邦臣是否就曾為此決定爭執，外界有很多猜測；他們的婚姻問題是否影響了布雷迪本賽季球場的表現，也引發質疑。海盜隊本賽季戰績為3-5，目前處於三連敗；這也是布雷迪自2002年以來首次連敗。

退休 NFL 足球

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