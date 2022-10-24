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NFL專欄／沃倫抄截力爆發 海鷹撿到寶

林育正
角衛沃倫(右)表現搶眼，海鷹隊選秀撿到寶。（美聯社）
角衛沃倫(右)表現搶眼，海鷹隊選秀撿到寶。（美聯社）

海鷹隊在今年選秀第五輪153順位選中來自小學校德州大學聖安東尼奧分校的6呎4高角衛沃倫（Tariq  Woolen）從第三至第六周的比賽場場貢獻一次抄截，一共四抄截一達陣加上兩次搶到掉球，全部六次奪球，搶眼的表現和黏人的盯防可說是撿到寶。

沃倫不僅和前輩雪爾曼（Richard  Sherman）的第五輪154順位接近，且兩人都是從接球員轉型為角衛。不過沃倫的四次抄截，已是雪爾曼菜鳥年全年的數量。沃倫雖然在選秀測試會堪稱「破關機器」40碼4.26碼總排名第二，垂直跳42吋第一，但球探報告評估實力一般。但他不僅贏得先發位置，開季後還穩定出賽幾乎打好打滿。

雖然擁有超快速度，但他在跑動的節奏和加速上掌握得宜，一對一防守能非常貼近防守者，傳球過來時再用第一步爆發力優勢抄截。若是採取區域防守，他也能與進攻球員維持適當速度與距離，以免有其他接球員從別的方向溜進防區，不顧此失彼。

在沃倫的第四抄截中，我們可以看到他各種能力的展現，包括一對一的貼身防守，面對進攻組變陣時的即時溝通能力，以及被進攻球員甩在後頭，仍能以爆發力抄截的身體素質。也因次就算防守組出現大漏洞，他也能長距離衝刺擒抱為球隊止血。與其他角衛比較，他的擒抱失誤僅4.3%排在第九，對手四分衛評分38.6排在第四，都證實了他的好表現。現在甚至出現他能入選明星賽或爭奪年度最佳防守新秀的討論。

然而他還是有些小缺陷，例如盯防不注意時，被接球員掌握丟往身後的轉身接球（back  shoulder），或是溝通上的失誤。儘管如此，以菜鳥來說他的光芒難以掩蓋，值得持續觀察。

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