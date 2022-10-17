NFL專欄／衝撞四分衛尺度難拿捏 難倒球員裁判

酋長隊防守鋒線瓊斯上周吞下了「衝撞四分衛」犯規。（路透）

上周的賽事中，酋長隊防守鋒線瓊斯（Chris Jones）和獵鷹隊防守邊鋒傑瑞特（Grady Jarrett ）於再平常不過的漂亮擒殺動作中，都吞下了「衝撞四分衛」（roughing the passer）犯規，引起一陣譁然。規則詮釋空間和比賽現實狀況的脫鉤，現在讓聯盟、裁判和球員都相當難為。

前五周賽事打完，全聯盟衝撞四分衛的次數根據ESPN統計為29次，比上季的54次和2020賽季的41次減少不少。但本季兩次的詭異吹判，卻讓人重新思考判罰的尺度問題和規則。畢竟犯規的防守方，面對的是可能改變比賽結果的倒退15碼和第一碼進攻。

為保護四分衛，2018年起規則加入防守球員不得在擒殺後將大部分或全部體重壓在四分衛身上。此外，擒殺時不得在不必要的狀況下，用暴力的方式將四分衛甩倒在地上。雖然上述兩次吹判看起來正常，但瓊斯的確在難以避免的狀況下壓到四分衛，規則給予裁判吹判的空間。

雖然面對尷尬的現況，但衝撞四分衛目前被歸類為無法接受挑戰看重播的判罰。但我認為雖然過去「干擾傳球」（pass interference）經過一季驗證挑戰效果不如預期，但仍應該給「衝撞四分衛」一次機會，給予教練挑戰機會。對於防守組這關乎碼數，對於進攻組，挑戰抓出動作過激的擒殺也能保護球員，阻止對手不合理的動作。

聯盟在規則上的立意良善，卻讓裁判有截然不同的尺度。縱使不改規則，聯盟也應該與裁判討論和提醒，只要沒有明顯可能造成四分衛受傷的動作，應該都可放行。畢竟唯有各裁判尺度接近一些，才能使比賽趨近公平。