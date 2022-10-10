NFL專欄／拿出先發水準 史密斯迎接生涯年

海鷹隊四分衛史密斯（Geno Smith）生涯不順遂，經過多年沉潛，在熟悉隊友特性與體系後，終於在威爾森（Russell Wilson）被交易後獲得正式上位機會。他憑藉著與隊友的化學效應和成熟的場上應對，迎來生涯最佳的表現。

前四周比賽打完海鷹2勝2敗，但生涯前幾年沒有太多亮眼表現的史密斯，在他身上卻看不見替補或浪人四分衛的畏手畏腳，出手過於安全牌，反倒打得像個真正的先發。

2019賽季來到海鷹的他目前看起來，對於接球員的能耐與習性有一定的熟悉度，也培養出化學效應。當鎖定體能勁爆的筋肉人麥特卡夫（DK Metcalf），傳球就能夠更加大膽向前，突破防守球員一些，讓他發揮自身體型優勢自己搞定。史密斯也能掌握近端鋒迪斯利（Will Dissly）的身高優勢，將球丟到他舉手可及的舒服接球位置。

不過在傳球前，史密斯也試圖用眼神干擾安全衛，讓接球員與角衛在一對一的狀況下對抗，不必遭到第二人的協防。史密斯目前在戰術的掌握也不差，能夠即時看到傳球空檔。因此在主力接球目標無空檔的狀況下，也能冷靜尋找次要武器解套。

史密斯現在打球更有耐心，待在口袋尋找機會，小動作閃躲之後，必要時再動用雙腿推進。現在31歲的他好不容易獲得先發機會，打起球來充滿渴望與企圖心，用盡所有機會幫助球隊達陣。

史密斯不錯的表現讓他獲得第四週的國聯單週最佳進攻球員，儘管沒有所謂太讓人瞠目結舌的表現，但穩中求進的打法，讓他在四戰中有三戰傳出兩次達陣，為自己的生涯續命，打出人生精彩的生涯反彈。