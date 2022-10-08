婚姻不「性」福？湯姆布雷迪傳婚變 被爆無法滿足愛妻

湯姆布雷迪（左）與吉賽兒婚變據傳「房事不諧」扮演重大因素。（路透資料照片）

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）的前女友、超級名模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）和美式足球 巨星湯姆布雷迪（Tom Brady）的婚姻破裂，歐美媒體報導雙方都已經各自尋找有名氣的離婚律師，似乎已無回頭路。各方都好奇為何吉賽兒這次不願意再忍？而專門報導明星與名流緋聞 的「國家詢問報」，稱吉賽兒天生性感，對房事有一定程度的需求，偏偏湯姆堅信在比賽前要「禁欲」、保留全部的體力，造成她對湯姆充滿怨懟，關係亦降至冰點。

湯姆布雷迪與吉賽兒的結合，原本被視為英雄配美人，仍然未能白首偕老。「國家詢問報」稱42歲的吉賽兒不僅曾是維多利亞的秘密史上最高薪簽下的模特兒、性感魅力顛倒眾生，自己本身也正在對性充滿熱情、有相當期待的年紀，湯姆長期為了比賽成績沒有好好滿足她，當然讓她很難忍受。她本來要求湯姆退休 ，把時間多留給自己與兒女，湯姆一再敷衍，雖一度在今年2月宣告退休，又在40天後火速復出，讓她覺得自己被耍，更是怒不可遏。

「國家詢問報」指吉賽兒對友人表示自己真的無法再這樣過下去了，鐵了心要離開湯姆，湯姆本來還想再把她勸回來，得知她已經開始找離婚律師後，感到大失所望，也不想再做無謂的努力，同樣也去找律師談離婚，兩人可能近期就會有人主動提出離婚申請。