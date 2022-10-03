NFL專欄／腦震盪程序有瑕疵 塔戈維拉2度重創

海豚四分衛塔戈維拉（藍衣者）腦震盪，無法動彈被扛上擔架送醫的畫面，讓人看得於心不忍。（美聯社）

海豚四分衛塔戈維拉（Tua Tagovailoa）在周四夜美足遭擒殺後，頸部與頭部大力撞地造成腦震盪，無法動彈被扛上擔架送醫的畫面讓人看得於心不忍。而在前幾天對比爾的比賽中，他的頭部也才遭受重創連站都站不穩，卻又在休息後出場，顯示NFL 聯盟的腦震盪處理程序（concussion protocol）執行上出現重大瑕疵。

塔戈維拉在比爾一戰倒地站起後，又再次倒地，隨後還緊抓面罩，狀況看起來極為不對勁。但按照規定球員頭部被撞擊後，只要出現腦震盪的症狀或跡象，就應該進入處理程序。此外隊上上的防護員、隊醫、聯盟人員、教練或現場的神經創傷顧問，也都可啟動程序。但很明顯，這些關卡全都被用「背傷」解套，讓塔戈維拉在30分鐘後再度上場對戰比爾。

因此塔戈維拉其實不應該在對上孟加拉虎的周四夜美足登場，處於再次受傷的風險之下。而在一次的擒殺頭部撞擊地面更顯示了他腦部一定程度的損傷。撞擊後倒臥在地方，他的手舉起，手指呈現不自然的詭異角度，根據醫生表示，這來自腦部創傷導致的不正常放電情況，可見其嚴重程度；這時才進入腦震盪處理程序，已造成傷害，也顯示了處理上的瑕疵，讓他腦部四天內遭受兩次衝擊。

連擔任球評的前老鷹線衛亞喬（Emmanuel Acho）都說：「他根本不該上場，上周他已出現神經性創傷。」

雖然聯盟表示一切按照正常程序，腦震盪次數也從2015賽季的275次，到上個賽季減少到187次。但我們永遠不知道，存在多少像塔戈維拉這樣不符合程序正義的黑數。