NFL專欄／下腰單手接球 皮肯斯對抗地心引力

鋼人新秀接球員皮肯斯(左)上演下腰單手接球，技驚四座。(Getty Images)

從「籃球之神」喬丹 （Michael Jordan）的罰球線灌籃開始，讓我們對於對抗地心引力有了更深層的渴望。近年NFL 從小貝克漢（Odell Beckham Jr.）的後仰單手接球，到這周鋼人新秀接球員皮肯斯（George Pickens）大秀「下腰單手接球」，讓此絕活在未來的實戰應用上看見更多可能。

當年小貝克漢的後仰單手接球，可說是此高超技藝的集大成之作。在彎曲的後仰身軀下完成單手接球摔進達陣區，呈現震撼的力與美，就連照片都讓人看得震撼無比。

自此之後在社群媒體 的推波助瀾之下，單手接球似乎已成為我們的時代象徵。不論是高中生還是大學生球員都要秀一手，放上社群媒體尋求被轉發，一嘗短暫暴紅的機會。不僅如此，單手接球似乎也成為NFL實戰的基本款動作，延伸的接球範圍加上讓人心臟漏一拍的驚奇，也為比賽增添可看性。

而皮肯斯在對陣布朗的這一球，他與菜鳥角衛艾默森（Martin Emerson）一對一攻防。這一記長傳飛向他的兩點鐘方向，處理難度極高，不太可能用兩手穩穩接球。但他以近乎下腰的姿態，用右手將這球撈進懷裡技驚全場。這球連小貝克漢都發文表示認同：「這球有夠變態！」

這球來的正是時候，皮肯斯在季前就被看好有不錯的實力，又來自近兩年全國實力最頂尖的喬治亞大學，一舉將聲勢推向高峰。這也是進攻組重建中的鋼人，所需要的強心針。

至於後仰或騰空單手接球實戰的可行性？ 我認為以NFL球員對球的掌握，以及手掌大小，再加上訓練資源等，以及在場上能夠即時反應來研判，應是已被納入訓練，只是比例應不多。但騰空單手能拉出空多接球空間，仰望的當下能有更寬闊的視野，也許以後這樣的畫面會更常出現。