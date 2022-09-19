NFL專欄／低調藍領精神 赫萊爾地面戰默默發光

酋長戰勝電光人，赫萊爾(右)堪稱隱形功臣。（美聯社）

酋長與電光人的激戰中雖然馬霍姆斯（Patrick Mahomes）依舊神勇，但過去較少受到關注的主戰跑鋒赫萊爾（Clyde Edwards-Helaire）發揮出色的藍領精神，衝球77碼加上接球44碼的表現幫助酋長奪勝，可堪稱隱形功臣。

馬霍姆斯為酋長帶來炫目的傳球不僅銳不可擋還圈粉無數，但在球隊以傳球轟炸作為進攻主軸之下，本季酋長第二戰的衝球攻勢也有些亮點值得一提。

稱讚赫萊爾之前先來說說酋長的進攻鋒線，目前看起來整體戰術執行，像包夾擋人的同步程度就非常不錯。左哨鋒圖尼（Joe Thuney）不愧對兩屆超級盃 冠軍，和一次入選年度第二隊的漂亮履歷，他在跑動換邊擋人（pull）非常到位。右截鋒懷利（Andrew Wylie）也具備跑動能力，在這場比賽中，就有看到他和右哨鋒史密斯（Trey Smith）一同出擊加強衝擊力道。

進攻鋒線的表現解放了赫萊爾的跑動能力，穿過第一層防線後，這場比賽能看到他能用非常小的假動作進行閃人，不容易讓防守球員洞察移動方向，這點非常出色。此外，在傳球攻勢中，即使不是主要目標，也能看到赫萊爾非常努力跑動尋找空檔，展現十足企圖心；check-down傳球只要給到他，加速啟動也能有不錯的碼數推進。

儘管如此，赫萊爾算是緊跟著戰術走的跑衛，若臨時出現更好的空檔機會，他還是會照著原訂路線衝去。

另外近端鋒凱爾斯（Travis Kelce）這一戰也跳出來，他成功擋著電光人線衛讓赫萊爾衝出52碼，最後酋長踢進射門，也成為奪勝關鍵之一。酋長的衝球攻勢，也算是有看頭的。