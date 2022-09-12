NFL專欄／艾倫犀利 比爾有冠軍相

比爾四分衛艾倫有不少精準快速的短傳。（路透）

水牛城比爾在開幕戰以21分不算小的分差擊敗衛冕軍洛杉磯 公羊，在攻守端皆表現地相當強勢，頗有問鼎超級盃 氣勢。

最顯而易見的優勢，便是在當家四分衛艾倫（Josh Allen）身上。上季蛻變的他與接球員的化學效應良好，在首戰中可看見不少精準快速的短傳，兩秒內的出手徹底展現他腳步、默契與出手一氣呵成的成果。在防守球員到位前，球就已落在接球員懷裡，出現長傳的大空檔，擁有砲彈臂力的艾倫自然也不會手軟。

比賽中與王牌接球員迪格斯（Steffon Diggs）的驚人配合，在他跑動時就提前幾拍出手，讓球在他轉身時就正好在面前，電光石火間的轉身接球打得明星角衛蘭姆西（Jalen Ramsey）防不慎防。而且比爾接球群多點開花，上季打出代表作的戴維斯（Gabriel Davis）持續火燙，麥肯錫（Isaiah McKenzie）也有表現，展現散彈槍的進攻效果。

艾倫仰賴強大素質的跑動能力也收穫良好效果，沒有好傳球機會的自行衝球，他表現地相當果決，且比以往更加冷靜。在他的衝球達陣中，他大可嘗試閃過公羊明星線衛華格納（Bobby Wagner），卻選擇直接與他撞上硬幹，顯示他對自己深具信心。

防守端方面，來了明星衝傳手米勒（Von Miller）後更具深度的防守鋒線也受惠於米勒被包夾，出現更多機會。從替補出發的推土機菲利普斯（Jordan Phillips）還有先發的奧立佛（ED Oliver）等人也都有好表現，四人衝傳的效果不差。比爾的線衛群的協助也非常即時穩固，二線防守也算穩當，造就信心滿滿的強隊。