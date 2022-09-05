NFL專欄／威爾森獲大約 為後輩立標竿

轉戰丹佛野馬的明星四分衛威爾森（Russell Wilson）獲得5年2億4500萬元的延長合約，平均年薪高達4900萬高居聯盟第二，僅次包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）的5000萬。在33歲已繳出明星表現的年紀獲得大筆合約不僅證明自身的地位，這筆合約也為烏鴉四分衛傑克森（Lamar Jackson）等後勢看漲的後輩立下標竿。

身高180公分的威爾森不僅傳球表現出色，在破爛的進攻鋒線背後更能展現一流的閃躲能力延續攻勢，不僅帶領海鷹擊敗曼寧（Peyton Manning）領軍的野馬，隔一年的超級盃 也與愛國者殺得難分難解，直到最後要命的抄截才葬送勝利。威爾森曾單季傳出40達陣，不僅重新定義「身高」對於四分衛的意義，他更成為西雅圖 的代表人物，158場例行賽一共帶領32次致勝攻勢。

可惜過往的光榮終究要畫下句點，但他也在丹佛獲得大筆長約的肯定，為生涯下半場揭開序幕。這紙合約應該會是他生涯最後一張合約，其中保證金額的部分達到1億6100萬排全聯盟四分衛第三，5年的長度第四，合約整體價值第三，都是對他滿滿的肯定。

而在NFL 每一筆合約都能為同位置球員產生定錨效應，一直還為簽約的傑克森可能是最大受益者。他的平均年薪即使無法超越威爾森，但合約可能也會存在其他更大的優勢，如保證金額或是長度等條件。平均年薪連紅雀的穆雷（Kyler Murray）都來到4600萬，有MVP加持的傑克森不應低於這個數字。

目前聯盟一共有九位四分衛平均年薪高於4000萬，接下來兩位出色的潛力股電光隊賀伯特（Justin Herbert）和孟加拉虎隊的布洛（Joe Burrow）也都在近年拿出超齡的表現。近期的四分衛大約，有機會將兩人的價碼吹上4000萬。