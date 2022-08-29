NFL專欄／美足、跨欄雙棲 沒那麼簡單

季前賽第二周，在東京奧運 110米跨欄以0.04秒之差，差一點拿下銅牌的前俄勒岡大學外接手艾倫（Devon Allen），在對上布朗的比賽中以飛快穿越兩名防守者的55碼接球達陣技驚四座。不過他未來的NFL 之路恐怕相當不容易。

雖然在大學2014賽季貢獻684碼7達陣不俗的成績，他的身手就過去影片上來看也的確還行，可惜他在接下來兩個球季遭逢傷勢困擾，2016賽季後便轉往田徑發展。但結果也不差，已連續晉級兩屆奧運。雖然與東京奧運頒獎台擦身而過，又在今年的世界田徑錦標賽決賽偷跑被判失格，但留下13秒09的好成績，證明他已擠身有機會於大賽奪牌的好手之列。

艾倫表示自己終究希望能回到美式足球 賽場，其實就時間來說不無可能，因為田徑的鑽石聯賽、世錦賽和奧運時間與NFL球季並不重疊。他靠著4秒35的40碼成績，獲得老鷹3年256萬元的落選新人合約。

不過目前來看，艾倫在三場熱身賽，一共也只有兩次被鎖定為傳球目標，畢竟合約便宜也才剛回歸美式足球，可能並非競爭名額的重點球員。

就如同艾倫自己在Pro Day訪問中提到的，跨欄和美式足球都專項難度非常高。他已許久未長時間穩定接受質與量都相當足夠的美式足球訓練。而且老話重談，他的速度很快，畢竟是現役世界級田徑選手，放眼NFL頂尖，但並非等於實戰速度，適當的防守調整仍能將他守住。他自己也提到，慢下來轉換節奏反而是最困難的環節。

艾倫目前才27歲，野心勃勃的他想嘗試雙棲。他有機會在奧運和世錦賽奪牌，若為了NFL而影響跨欄可能得不償失，萬一兩邊皆空那更可惜。雖然老鷹給他時間和機會，但雙棲現實上難度極高。